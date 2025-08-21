Barbarie en Independiente - U de Chile: al menos 18 heridos, uno de gravedad, y 97 detenidos

La provincia de Buenos Aires publicó un parte oficial sobre lo sucedido por la noche del miércoles durante el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América: hay un hincha chileno que fue operado de urgencia y que lucha por su vida.

Conmebol anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales"

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile una verdad batalla campal con total violencia que finalmente fue cancelado tras la brutal pelea entre hinchas. En los primeros reportes de este jueves, se informó que al menos hay 18 personas heridas de nacionalidad chilena, dos de ellas en estado grave, y 97 detenidos.

Durante esta madrugada, dos hinchas ingresados al Hospital Fiorito fueron intervenidos quirúrgicamente por graves traumatismos craneoencefálicos : ambos presentaban fracturas con hundimiento y uno de ellos tenía además tres cortes. Los dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado, a la espera de su evolución.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó también que en la noche del miércoles un total de 11 heridos leves ingresaron al mismo centro médico, mientras que al Hospital Perón fueron derivados cinco pacientes con lesiones menores , entre ellos, uno con una herida de arma blanca.

En esa línea, desde el conjunto chileno también difundió el estado actualizado de los hinchas que fueron agredidos por simpatizantes de Rojo, y a diferencia de los que detalló la Provincia, mencionan a 19 heridos , de diversa consideración y de nacionalidad chilena, que están siendo atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí.

El recorrido fue encabezado por el presidente Michael Clark y el gerente general, Ignacio Asenjo, quienes visitaron los centros asistenciales en donde fueron derivados los hinchas de la U heridos en el estadio Libertadores de América.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1958488665941799085&partner=&hide_thread=false Fernando, hincha de Independiente, cuenta cómo comenzó el incidente en la cancha, en el partido contra U. de Chile



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/lb9OYLQUVN — C5N (@C5N) August 21, 2025

El listado completo entregado por Universidad de Chile de los hinchas internados:

En el Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos, traumatismo de craneo (en observación).

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo

Rubén Torres, politraumatismo

José Acuiada, politraumatismo

Patricio Valenzuela, politraumatismo

Acusaciones cruzadas por la barbarie entre Independiente y Universidad de Chile

Tras los graves incidentes en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini, Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la “falta de garantías de seguridad por parte de Independiente” y derivó el caso a su tribunal de disciplina.

Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como “repudiable” y denunció que “destrozaron los baños”.

Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. En tanto, el presidente chileno, Gabriel Boric, culpó tanto a la “violencia en las barras” como a la “evidente irresponsabilidad en la organización” y ordenó a su embajador asistir a los heridos.

El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.

El caos comenzó cuando los fanáticos de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.