21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo el respaldo al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes argentinos.

Por
Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Los hinchas de la U de Chile antes del escándalo.
Te puede interesar:

La barra de U de Chile convoca a una protesta en la embajada de Argentina en Chile: "Repudio a la pésima organización"

En su exposición en el Council de las Américas, Sturzenegger apuntó hacia el escándalo desatado por el enfrentamiento entre los simpatizantes del Rojo y la U, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini: "Lo más dramático de lo de ayer fueron las imágenes que vimos del estadio de Independiente. Mis afectos a los amigos chilenos que tenemos acá".

En tanto, hizo alusión a la discusión sobre la implementación de las SAD en los clubes argentinos: "Desde hace tiempo que venimos diciendo que tenemos un problema en el fútbol argentino, no sólo por el debate que tenemos pendiente sobre si los socios van a tener libertad para elegir qué tipo de organización van a querer como su club, lo que se conoce como 'el debate de las SAD'".

"Nos parece inapropiado que Barracas Central sea la única SAD del fútbol argentino, igualmente demuestran que funcionan", agregó en esta línea.

Barbarie en Independiente-U de Chile: la Fiscalía ordenó la clausura de las dos tribunas del escándalo

La Fiscalía Nº 4 de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto, ordenó este jueves la clausura preventiva de las tribunas en el Estadio Libertadores de América donde se llevó a cabo el sangriento enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Se acaba de disponer la clausura de las dos tribunas que están involucradas en los incidentes", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa De Una.

La medida alcanza a las tribunas Pavoni Baja y Alta, esta último, sector donde integrantes de la barra brava del Rojo se enfrentaron mano a mano con la parcialidad chilena luego de que los simpatizantes de la U de Chile rompieran los baños internos y arrojaran piedras, palos y hasta partes de inodoros a los locales.

Por su parte, debido a los serios incidentes avanza en la Justicia una causa penal contra las 111 personas que se encuentran detenidas, en su mayoría chilenos. "Se están formando distintos expedientes. En la fiscalía trabajan para ver quienes van a ser indagados y quienes van a ser deportados a Chile", agregó la especialista en temas judiciales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.
play

Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

Se registraron graves incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile.

Barbarie en Independiente-U de Chile: la Fiscalía ordenó la clausura de las dos tribunas del escándalo

play

Video: así quedó el estadio de Independiente tras el caos con los hinchas de U de Chile

“Rechazamostoda forma de violencia, provenga quien provenga”, indicó Independiente

La dirigencia de Independiente, sobre los graves incidentes en Avellaneda: "La violencia no nos representa"

play

Bullrich responsabilizó al Gobierno bonaerense por los graves incidentes en la cancha de Independiente

Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Rating Cero

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix.
play

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: qué película sigue escalando en las tendencias

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.
play

La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

Moda: en Netflix: ¿Cuál es la película del momento?.
play

El nuevo romance de Netflix vuelve a poner en escena los estereotipos sobre la moda y los cuerpos: cuál es la película del momento

Tras un historial de idas y vueltas, todo indica que Rafaella Santos, hermana de Neymar, y el futbolista Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, se encuentran listos para dar un paso decisivo en su relación

¿Se casan? La hermana de Neymar tendría planes de boda con un famoso jugador de Brasil

La China Suárez compartió una foto íntima de Mauro Icardi.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

últimas noticias

La guionista acusó a los usuarios de la red X por los trascendidos sobre los famosos.

Malena Pichot habló de los rumores de un reencuentro ente Fito Páez y Julia Mengolini: "Maldad y operaciones"

Hace 18 minutos
Laura Lavega.

Lavega: "No se puede retroceder en lo que costó tantos años de lucha"

Hace 19 minutos
El Indec dio a conocer los índices de ventas de supermercados.

En junio, las ventas en supermercados crecieron apenas un 0,8% interanual

Hace 29 minutos
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino

Hace 36 minutos
play

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Hace 1 hora