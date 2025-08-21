Tras los incidentes en Independiente - U de Chile, el Gobierno insistió con las SAD en el fútbol argentino El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo el respaldo al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes argentinos. Por







Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lamentó los graves incidentes entre los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda, que provocó la suspensión del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Además, sostuvo su respaldo al modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

En su exposición en el Council de las Américas, Sturzenegger apuntó hacia el escándalo desatado por el enfrentamiento entre los simpatizantes del Rojo y la U, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini: "Lo más dramático de lo de ayer fueron las imágenes que vimos del estadio de Independiente. Mis afectos a los amigos chilenos que tenemos acá".

En tanto, hizo alusión a la discusión sobre la implementación de las SAD en los clubes argentinos: "Desde hace tiempo que venimos diciendo que tenemos un problema en el fútbol argentino, no sólo por el debate que tenemos pendiente sobre si los socios van a tener libertad para elegir qué tipo de organización van a querer como su club, lo que se conoce como 'el debate de las SAD'".

"Nos parece inapropiado que Barracas Central sea la única SAD del fútbol argentino, igualmente demuestran que funcionan", agregó en esta línea.

Barbarie en Independiente-U de Chile: la Fiscalía ordenó la clausura de las dos tribunas del escándalo La Fiscalía Nº 4 de Avellaneda, a cargo de Mariano Zitto, ordenó este jueves la clausura preventiva de las tribunas en el Estadio Libertadores de América donde se llevó a cabo el sangriento enfrentamiento entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Se acaba de disponer la clausura de las dos tribunas que están involucradas en los incidentes", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa De Una. La medida alcanza a las tribunas Pavoni Baja y Alta, esta último, sector donde integrantes de la barra brava del Rojo se enfrentaron mano a mano con la parcialidad chilena luego de que los simpatizantes de la U de Chile rompieran los baños internos y arrojaran piedras, palos y hasta partes de inodoros a los locales. Por su parte, debido a los serios incidentes avanza en la Justicia una causa penal contra las 111 personas que se encuentran detenidas, en su mayoría chilenos. "Se están formando distintos expedientes. En la fiscalía trabajan para ver quienes van a ser indagados y quienes van a ser deportados a Chile", agregó la especialista en temas judiciales.