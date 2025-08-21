Néstor Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos" El presidente de Independiente llegó a Paraguay para presentarse ante la Conmebol, luego de los incidentes entre los hinchas locales y los de la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Por







Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó a Asunción para presentarse en la Conmebol y realizar un descargo por los graves incidentes entre los hinchas del Rojo y de la Universidad de Chile en Avellaneda, que provocó la suspensión del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Vamos a defender los derechos de Independiente y de la gente. Tenemos derecho a los puntos y a no recibir ningún castigo, sino que sea para los que realmente tuvieron actitudes de vandalismo", explicó el máximo dirigente del club sobre la intención de quedarse con la serie, que al momento de la postergación del encuentro se encontraba en favor del conjunto chileno por 2-1 (la U se impuso 1-0 como local y en Avellaneda igualaban 1-1).

En tal sentido, Grindetti resaltó que "venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por la actitud de los hinchas de Chile". Si bien aclaró que no tiene previsto una reunión, el mandamás del Rojo se puso a "disposición" del ente rector del fútbol sudamericano.

No hay forma de prevenir el vandalismo No hay forma de prevenir el vandalismo

"Pusimos una tribuna completa a disposición de los visitantes, que fue consensuado en la Comisión que se forma con los dos clubes y la Conmebol. En Chile no nos dieron una tribuna y solo había una reja de un metro que separaba a ambas parcialidades. Nosotros preferimos darle una tribuna entera para que no se produjera una mezcla de hinchadas", describió el presidente en diálogo con TyC Sports.