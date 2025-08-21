21 de agosto de 2025 Inicio
Néstor Grindetti: "Tenemos derecho a los puntos"

El presidente de Independiente llegó a Paraguay para presentarse ante la Conmebol, luego de los incidentes entre los hinchas locales y los de la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Por
Grindetti

Grindetti, máxima autoridad del club de Avellaneda.

"Vamos a defender los derechos de Independiente y de la gente. Tenemos derecho a los puntos y a no recibir ningún castigo, sino que sea para los que realmente tuvieron actitudes de vandalismo", explicó el máximo dirigente del club sobre la intención de quedarse con la serie, que al momento de la postergación del encuentro se encontraba en favor del conjunto chileno por 2-1 (la U se impuso 1-0 como local y en Avellaneda igualaban 1-1).

En tal sentido, Grindetti resaltó que "venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por la actitud de los hinchas de Chile". Si bien aclaró que no tiene previsto una reunión, el mandamás del Rojo se puso a "disposición" del ente rector del fútbol sudamericano.

"Pusimos una tribuna completa a disposición de los visitantes, que fue consensuado en la Comisión que se forma con los dos clubes y la Conmebol. En Chile no nos dieron una tribuna y solo había una reja de un metro que separaba a ambas parcialidades. Nosotros preferimos darle una tribuna entera para que no se produjera una mezcla de hinchadas", describió el presidente en diálogo con TyC Sports.

Tres heridos de gravedad y cerca de 100 detenidos

Independiente U de Chile Copa Sudamericana 21 agosto 2025

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile una verdad batalla campal con total violencia que finalmente fue cancelado tras la brutal pelea entre hinchas. En los primeros reportes de este jueves, se informó que al menos hay 18 personas heridas de nacionalidad chilena, dos de ellas en estado grave, y 97 detenidos.

Durante esta madrugada, dos hinchas ingresados al Hospital Fiorito fueron intervenidos quirúrgicamente por graves traumatismos craneoencefálicos: ambos presentaban fracturas con hundimiento y uno de ellos tenía además tres cortes. Los dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado, a la espera de su evolución.

