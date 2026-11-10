11 de noviembre de 2026 Inicio
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Manchester United busca a Mauricio Pochettino para salir del fondo de la Premier League

Tras un arranque desastroso que tiene al equipo en zona de descenso, los Diablos Rojos evalúan despedir a Michael Carrick e ir a la carga por el entrenador argentino, aunque deberán abonar una millonaria cláusula.

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El argentino

El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026.

AP Foto/Abbie Parr

El Manchester United atraviesa una de las crisis deportivas más severas de su historia reciente, al punto de encontrarse en puestos de descenso en la Premier League. Ante este panorama crítico, la cúpula dirigencial del club inglés prepara la destitución del entrenador Michael Carrick durante la presente fecha FIFA. En este escenario, el nombre de Mauricio Pochettino surgió en la prensa británica como el principal candidato para asumir la conducción técnica del equipo en Old Trafford.

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La urgencia de un cambio de rumbo responde a los alarmantes números de los Red Devils, que ocupan la posición 18 de la tabla con apenas ocho puntos cosechados en diez jornadas disputadas. Tras empatar 4-4 ante el Aston Villa en un encuentro agónico, la dirigencia encabezada por Jim Ratcliffe y la familia Glazer concluyó que la continuidad de Carrick es insostenible. En lo que va del torneo local, el conjunto de Manchester logró una sola victoria, lo que aceleró las gestiones en la búsqueda de un nuevo conductor.

Sin embargo, el desembarco del director técnico santafesino implica un importante obstáculo económico y contractual. Pochettino se encuentra actualmente al frente de la Selección de Estados Unidos, conjunto con el que renovó su vínculo hasta el Mundial 2030 tras la cita máxima de 2026. Quien desee sacarlo del combinado norteamericano deberá ejecutar una cláusula de rescisión fijada en u$s10 millones, a la que se sumarían varios millones adicionales para incorporar a su cuerpo técnico. Pese a haber extendido su contrato, el propio DT ha declarado anteriormente que "en la vida nada es seguro, menos en el fútbol", dejando una puerta abierta ante el interés desde Inglaterra.

En la nómina de alternativas que maneja la institución de Old Trafford también figura Antonio Conte, quien cuenta con un amplio respaldo entre los hinchas del club gracias a sus grandes pasos por Chelsea, Juventus, Inter y Napoli. Pese al deseo del público, la dirigencia británica mantiene marcadas reservas sobre el italiano debido a su fuerte carácter dentro del vestuario, temiendo repetir los conflictos internos vividos durante la etapa de Ruben Amorim. Asimismo, en el radar suenan otras opciones como Gareth Southgate, Eddie Howe y Julian Nagelsmann.

Los próximos días serán determinantes para definir el futuro del banco de suplentes de los Diablos Rojos, en un receso internacional donde la directiva busca sellar al sucesor antes del regreso a la competencia oficial. El Manchester United afrontará en la reanudación de la Premier League un compromiso bisagra cuando visite al Liverpool en Anfield, un escenario que podría marcar el debut del nuevo DT o el cierre definitivo del ciclo actual.

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