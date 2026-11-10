Según confirmaron las autoridades, el hombre fue atacado por una mujer. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

Asesinaron a Marigerson Barbosa Carneiro, el padre del delantero Ronielson da Silva Barbosa, a puñaladas en el barrio Novo de Terra Alta en Brasil. Las autoridades detuvieron a una mujer minutos después del ataque con un cuchillo de 20 centímetros de largo.

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La víctima, de 72 años, recibió una puñalada mortal en el cuello y la Policía Militar de Pará detuvo en el acto a la principal sospechosa Selma Soares Cordovil, de 48 años, que portaba un cuchillo de 20 centímetros de largo.

Marigerson después de ser apuñalado fue inmediatamente trasladado por los servicios de emergencia, pero falleció horas después por la gravedad de las heridas. Al conocer la noticia, Neymar Jr le prestó su avión privado a Rony para que pueda viajar a despedirse de su padre.

"Mi agradecimiento especial a Neymar , por su generosidad y disponibilidad para ofrecer su avión y ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia", expresó Rony en un comunicado.

Según informó el medio g1 globo, las autoridades investigan el movil del crimen y desde el medio intentaron comunicarse con el abogado de la detenida, pero todavía no recibieron respuesta.

El comunicado de Rony tras el fallecimiento de su padre

Hoy he recibido una de las noticias más duras de mi vida: el fallecimiento de mi padre.

Recibo esta noticia con profunda tristeza y dolor en mi corazón, pero me mantengo firme en mi fe, confiando en que Dios es nuestro apoyo y que Él nos dará la fuerza para superar este difícil camino.

Quiero expresar mi gratitud al Santos Futebol Clube, al cuerpo técnico, especialmente al entrenador Cuca, y a todos los que han demostrado cariño, comprensión y solidaridad desde que recibieron la noticia.

Mi más sincero agradecimiento a Neymar por su generosidad y disposición para ofrecernos su avión y ayudarnos en estos momentos, haciendo posible que mi familia pudiera viajar.

Gracias también a todos los amigos, familiares y personas que me están mostrando su apoyo y oraciones a mí y a mi familia.

En estos momentos, mi deseo es estar con mi familia, honrar la memoria de mi padre y encontrar la fuerza para seguir adelante.

Me mantengo firme en mi fe porque sé que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles.

«El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu.» (Salmo 34:18)

Que Dios consuele nuestros corazones.

Rony