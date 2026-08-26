Jeff Bezos compró el 38% del Liverpool de Alexis Mac Allister y desembarcó en la Premier League El consorcio de inversores internacional que integra el megamagnate adquirió una parte del club. Se trata de su primera gran incursión como propietario dentro del deporte profesional. Por Agregar C5N en









Jeff Bezos ya incursiona en el deporte profesional.

Un consorcio de inversores internacional, que integra el megamagnate Jeff Bezos, compró cerca del 38% del club Liverpool tras alcanzar un acuerdo con el conglomerado Fenway Sports Group. Se trata del equipo en el que se desempeña el mediocampista argentino Alexis Mac Allister.

El acuerdo con Fenway Sports Group establece que el consorcio integrado por Bezos podrá adquirir una participación mayoritaria de la institución inglesa en los próximos 12 meses. La adquisición es la primera gran incursión como propietario dentro del deporte profesional, después de haber sido relacionado anteriormente con distintas oportunidades de inversión en franquicias estadounidenses.

En este marco, el conglomerado emitió un comunicado en el que se refirió a la compra de un porcentaje del club de la Premier League: "Esta inversión estratégica respalda las ambiciones de crecimiento a largo plazo del Liverpool al reunir a expertos de los ámbitos global de los negocios, la tecnología y la inversión".

"Los socios del consorcio trabajarán con FSG y el equipo directivo del club para evaluar oportunidades que potencien los objetivos del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. FSG seguirá manteniendo la propiedad mayoritaria y el control operativo del Liverpool FC", agregaron.

El consorcio está encabezado por Amit Bhatia, empresario que tuvo una extensa vinculación con Queens Park Rangers, mientras que Eduardo Saverin, uno de los cofundadores de Facebook, completa por el momento el grupo de nombres de mayor peso financiero involucrados en las negociaciones.

Jeff Bezos, la tercera persona más rica del mundo La más reciente actualización del listado global publicada al 1 de agosto de 2026 dejó al descubierto las valuaciones actuales de los mayores patrimonios del planeta. A pesar de los marcados retrocesos y la volatilidad que afectó a varios sectores clave, las diez fortunas más acaudaladas continúan concentrando un volumen de capital extraordinario, distribuidas de la siguiente manera: Elon Musk – 690.000 millones de dólares.

Larry Page – 292.000 millones.

Jeff Bezos – 278.000 millones.

Sergey Brin – 269.000 millones.

Michael Dell – 229.000 millones.

Mark Zuckerberg – 191.000 millones.

Jensen Huang – 174.000 millones.

Larry Ellison – 168.000 millones.

Bernard Arnault – 146.000 millones.

Warren Buffett – 145.000 millones.