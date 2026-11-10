Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina tras la visita del papa León XIV Después de las jornadas especiales que modificaron la actividad en distintas jurisdicciones, el cronograma todavía reserva nuevas oportunidades para interrumpir la rutina antes de fin de año. Una llegará durante este mes y otra en diciembre, aunque no todas las personas tendrán las mismas condiciones para aprovecharlas. Por Agregar C5N en









El calendario aún guarda días de descanso para los argentinos durante 2026.

El calendario de feriados de la Argentina tendrá su próxima oportunidad de descanso extendido entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional, mientras que en diciembre habrá otra pausa de cuatro jornadas por el día no laborable turístico y la Inmaculada Concepción.

Los días de descanso dispuestos por la visita de León XIV no tuvieron el mismo alcance en todo el país. El lunes 9 de noviembre fue feriado nacional, el martes 10 correspondió a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y este miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

El papa León XIV visitó la Catedral de Córdoba durante el feriado provincial. Web Después de esas jornadas, el siguiente receso general llegará con el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el viernes 20 de noviembre, pero fue trasladado al lunes 23, por lo que el descanso abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive en todo el territorio nacional.

El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos y el martes 8, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. Como en los días no laborables cada empleador define si habrá actividad, el descanso de cuatro días —del 5 al 8— no será automático para todos.

El último feriado nacional del año será Navidad, el viernes 25 de diciembre, que permitirá otro descanso de tres días para quienes no trabajen los sábados y domingos, de acuerdo con sus horarios laborales habituales y la organización de cada actividad, en particular en los sectores con actividad de lunes a viernes.

Qué feriados quedan en Argentina durante 2026 Miércoles 11 de noviembre: feriado especial por la visita del papa León XIV, únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.