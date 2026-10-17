Video: así fue el fuerte choque que sufrió Dibu Martínez en la Premier League El arquero de la Selección argentina y Chelsea tuvo que ser asistido en pleno campo de juego, donde recibió oxígeno y fue retirado con cuello ortopédico y en camilla. Fue embestido en su cabeza cuando salió a cortar un centro. Se espera el parte médico oficial del club. Por Agregar C5N en









La jugada ocurrió a 15 minutos del final del partido.

El arquero de la Selección argentina y el Chelsea, Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió un dramático choque en su cabeza durante el partido en el que su equipo de la gano 2-0 al Everton por la fecha 7 de la Premier League. Luego del fuerte golpe, el marplatense recibió oxígeno en pleno campo de juego y fue retirado con cuello ortopédico y en camilla. Se espera el parte médico oficial del club.

Todo ocurrió a 15 minutos del final del partido, disputado en el Hill Dickinson Stadium, cuando el oriundo de Mar del Plata salió a cortar un centro y fue embestido en la cabeza por el defensor del Everton Jarrad Branthwaite. El Dibu fue remplazado por su compañero Mike Penders para completar el duelo que terminó con victoria de visitante.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla.



Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026 Pese a la preocupante lesión, el arquero llevó unos primeros minutos de tranquilidad a los hinchas presentes en el estadio debido a que atinó a levantar la mano y abrir los ojos al momento que se retiraba arriba de la camilla.

En noviembre, la Selección argentina deberá afrontar partidos amistosos ante Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la doble fecha FIFA. Habrá que ver los tiempos de recuperación y si podrá formar parte de la próxima convocatoria Albiceleste.