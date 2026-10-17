Video: así fue el fuerte choque que sufrió Dibu Martínez en la Premier League

El arquero de la Selección argentina y el Chelsea, Emiliano "Dibu" Martínez, sufrió un dramático choque en su cabeza durante el partido en el que su equipo de la gano 2-0 al Everton por la fecha 7 de la Premier League. Luego del fuerte golpe, el marplatense recibió oxígeno en pleno campo de juego y fue retirado con cuello ortopédico y en camilla. Se espera el parte médico oficial del club.
Todo ocurrió a 15 minutos del final del partido, disputado en el Hill Dickinson Stadium, cuando el oriundo de Mar del Plata salió a cortar un centro y fue embestido en la cabeza por el defensor del Everton Jarrad Branthwaite. El Dibu fue remplazado por su compañero Mike Penders para completar el duelo que terminó con victoria de visitante.
Pese a la preocupante lesión, el arquero llevó unos primeros minutos de tranquilidad a los hinchas presentes en el estadio debido a que atinó a levantar la mano y abrir los ojos al momento que se retiraba arriba de la camilla.
En noviembre, la Selección argentina deberá afrontar partidos amistosos ante Uruguay y Costa Rica, correspondientes a la doble fecha FIFA. Habrá que ver los tiempos de recuperación y si podrá formar parte de la próxima convocatoria Albiceleste.