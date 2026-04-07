7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Los impactantes premios que reparte la Copa Libertadores 2026: cuánto dinero recibirá el campeón

Conmebol dio a conocer la suma de dinero del equipo que gane la final que se disputará en Montevideo del 28 de noviembre. También trascendió el monto para la Copa Sudamericana.

Por
La final de la Libertadores se jugará en Montevideo el 28 de noviembre.

La final de la Libertadores se jugará en Montevideo el 28 de noviembre.

Este martes se pone en marcha una nueva edición de la Copa Libertadores y Sudamericana, y al mismo tiempo, Conmebol dio a conocer los premios que repartirá a lo largo de cada competencia internacional.

El momento de tensión en la capital de Chile.
Te puede interesar:

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

En total 12 equipos argentinos participarán en los dos torneos más importantes del continente y buscarán llegar a la final para no solo levantar el trofeo, sino también quedarse con una gran suma de dinero. Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia competirán en por La Gloria Eterna; mientras que River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, lo harán por el título de La Gran Conquista.

Copa Libertadores: cómo será el reparto de premios

De acuerdo a lo detallado por la entidad máxima del continente, la Copa Libertadores tendrá un incremento en los ingresos respecto a 2025 y repartirá en total más de u$s221.500.000, consolidándose como la competencia de clubes más lucrativa del continente.

La recaudación económica de los clubes comenzó ya en las fases preliminares, donde los clubes ya percibieron u$s400.000 por partido en la Fase 1, u$s500.000 en la Fase 2 y u$s600.000 en la Fase 3.

Ya en la fase de grupos cada equipo recibirá US$ 1.000.000 por partido como local, es decir que, al menos ya tiene asegurados u$s3.000.000 por disputar esa instancia. Al mismo tiempo tendrá un incentivo extra: se le dará un monto de u$s330.000 por cada victoria, un bonus que puede elevar considerablemente los ingresos en función del rendimiento deportivo.

Ya en octavos de final, la suma será cada vez más alta: cada clasificado cobrará u$s 1.250.000, en cuartos de final la cifra sube a u$s 1.700.000, y los semifinalistas percibirán u$s 2.300.000 adicionales.

En lo que respecta a la final que se disputará en Montevideo del 28 de noviembre, el subcampeón se ganará u$s7.000.000, mientras que el campeón alcanzará los u$s25.000.000. En total, un equipo que avance desde fase de grupos hasta levantar el trofeo puede superar los u$s40.000.000, sumando premios, bonos por victorias y otros ingresos asociados.

Además, el título abre la puerta a nuevas ganancias: el campeón accede a la Recopa Sudamericana, al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental, torneos que agregan premios millonarios y visibilidad global, además de asegurar su presencia en la próxima Libertadores, lo que implica un piso económico adicional cercano a los u$s3.000.000.

Premios Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Sudamericana: cuál son los premios que recibirán los equipos

Al igual que en la Copa Libertadores, la Sudamericana también comenzó con el reparto de dinero desde la primera fase donde cada equipo recibió u$s225.000. En la fase de grupos, se recaudará 300.000 dólares, y también tendrán el incentivo del mérito deportivo con un monto de 125.000 dólares.

A partir de los octavos, los montos también comenzarán a incrementarse: cada clasificado cobrará 600.00 dólares, en cuartos de final la cifra sube a u$s700.000, y los semifinalistas percibirán 800.000 dólares adicionales.

En lo que respecta a la final que se 21 de noviembre en Barranquilla, el subcampeón se ganará u$s2.500.000, mientras que el campeón alcanzará los u$s10.000.000. En total, un equipo que avance desde fase de grupos hasta levantar el trofeo puede superar los u$s84.675.000, sumando premios, bonos por victorias y otros ingresos asociados.

premios sudamericana 2026
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Se acabó la espera y arrancan la Libertadores y la Sudamericana: la agenda completa de los argentinos

Boca debutará en la Copa Libertadores en Chile desde las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo

Arranca el sueño: Boca pone primera en la Libertadores ante la Católica en Chile

El festejo tras el gol de Bareiro, con Paredes y Merentiel.
play

Boca metió un triunfazo en Córdoba: con gol de Bareiro, superó a Talleres en la previa de la Copa Libertadores

Los hinchas de Boca esperan el debut en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: el público de Boca recibió una inesperada noticia antes de su debut con Universidad Católica

Los hinchas de Boca, expectantes por el debut en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: Boca recibió una mala noticia en la previa de su debut y hay malestar en los hinchas

Ezequiel Schelotto, héroe del día en Suiza.

El jugador argentino que apagó un incendio en pleno partido y fue héroe en Suiza

Rating Cero

Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Santiago Del Moro confirmó que Andrea Del Boca no regresará a Gran Hermano

Del Moro confirmó que Andrea del Boca no continuará en Gran Hermano "por decisión médica"

Se separó Flor Vigna.

Flor Vigna se separó del artista Lauta luego de dos años de relación

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

últimas noticias

El Mono Navarro Montoya fue acusado por un restaurante de Tandil.

Santamarina de Tandil negó deudas con el "Mono" Navarro Montoya tras las acusaciones: "Lo repudiamos"

Hace 1 hora
Peligra el servicio de colectivos en el AMBA para el miércoles 8 de abril. 

¿Habrá colectivos el miércoles en el AMBA? La advertencia que lanzaron las empresas

Hace 1 hora
El momento de tensión en la capital de Chile.

Mal momento para los hinchas de Boca en Chile: fueron atacados por la barra de Colo Colo

Hace 1 hora
Juli Argenta está embarazada.

Juli Argenta, periodista de LAM, confirmó que está embarazada

Hace 1 hora
Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Tensión en Medio Oriente: a qué hora termina el ultimátum de Trump a Irán

Hace 2 horas