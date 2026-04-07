Conmebol dio a conocer la suma de dinero del equipo que gane la final que se disputará en Montevideo del 28 de noviembre. También trascendió el monto para la Copa Sudamericana.

La final de la Libertadores se jugará en Montevideo el 28 de noviembre.

Este martes se pone en marcha una nueva edición de la Copa Libertadores y Sudamericana , y al mismo tiempo, Conmebol dio a conocer los premios que repartirá a lo largo de cada competencia internacional.

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En total 12 equipos argentinos participarán en los dos torneos más importantes del continente y buscarán llegar a la final para no solo levantar el trofeo, sino también quedarse con una gran suma de dinero . Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia competirán en por La Gloria Eterna; mientras que River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central , lo harán por el título de La Gran Conquista.

De acuerdo a lo detallado por la entidad máxima del continente, la Copa Libertadore s tendrá un incremento en los ingresos respecto a 2025 y repartirá en total más de u$s221.500.000 , consolidándose como la competencia de clubes más lucrativa del continente.

La recaudación económica de los clubes comenzó ya en las fases preliminares, donde los clubes ya percibieron u$s400.000 por partido en la Fase 1, u$s500.000 en la Fase 2 y u$s600.000 en la Fase 3.

Ya en la fase de grupos cada equipo recibirá US$ 1.000.000 por partido como local, es decir que, al menos ya tiene asegurados u$s3.000.000 por disputar esa instancia. Al mismo tiempo tendrá un incentivo extra: se le dará un monto de u$s330.000 por cada victoria, un bonus que puede elevar considerablemente los ingresos en función del rendimiento deportivo.

Ya en octavos de final, la suma será cada vez más alta: cada clasificado cobrará u$s 1.250.000, en cuartos de final la cifra sube a u$s 1.700.000, y los semifinalistas percibirán u$s 2.300.000 adicionales.

En lo que respecta a la final que se disputará en Montevideo del 28 de noviembre, el subcampeón se ganará u$s7.000.000, mientras que el campeón alcanzará los u$s25.000.000. En total, un equipo que avance desde fase de grupos hasta levantar el trofeo puede superar los u$s40.000.000, sumando premios, bonos por victorias y otros ingresos asociados.

Además, el título abre la puerta a nuevas ganancias: el campeón accede a la Recopa Sudamericana, al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental, torneos que agregan premios millonarios y visibilidad global, además de asegurar su presencia en la próxima Libertadores, lo que implica un piso económico adicional cercano a los u$s3.000.000.

Premios Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Sudamericana: cuál son los premios que recibirán los equipos

Al igual que en la Copa Libertadores, la Sudamericana también comenzó con el reparto de dinero desde la primera fase donde cada equipo recibió u$s225.000. En la fase de grupos, se recaudará 300.000 dólares, y también tendrán el incentivo del mérito deportivo con un monto de 125.000 dólares.

A partir de los octavos, los montos también comenzarán a incrementarse: cada clasificado cobrará 600.00 dólares, en cuartos de final la cifra sube a u$s700.000, y los semifinalistas percibirán 800.000 dólares adicionales.

En lo que respecta a la final que se 21 de noviembre en Barranquilla, el subcampeón se ganará u$s2.500.000, mientras que el campeón alcanzará los u$s10.000.000. En total, un equipo que avance desde fase de grupos hasta levantar el trofeo puede superar los u$s84.675.000, sumando premios, bonos por victorias y otros ingresos asociados.