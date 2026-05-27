Antes y después: así fue la impresionante transformación de Nathy Peluso

La cantante argentina se volvió tendencia en redes sociales tras publicar un video en TikTok donde muestra un notorio cambio físico. La publicación generó miles de reacciones, especulaciones y volvió a instalar el debate sobre la presión estética en la industria del entretenimiento.

Antes y después : una cantante argentina volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que mostró un notorio cambio físico. Así fue la impresionante transformación de Nathy Peluso.

La publicación, realizada en TikTok, rápidamente se viralizó y reavivó el debate sobre su transición corporal y los estándares de belleza en la industria musical.

La renovación de la referente del pop urbano volvió a instalar una discusión más amplia sobre la presión estética en la industria del entretenimiento. Mientras una parte del público celebra su evolución física, otra parte reflexiona sobre el impacto de los cambios corporales en la conversación sobre autoestima, salud mental y expectativas sociales en torno a la imagen pública de las celebridades.

En el video, la artista aparece bailando al ritmo de “Loco”, de Héctor Lavoe, y su imagen generó una ola de comentarios por parte de los usuarios, muchos de los cuales señalaron que luce “irreconocible” en comparación con etapas anteriores de su carrera.

La repercusión fue inmediata: el contenido superó los millones de reproducciones en pocas horas y abrió una fuerte conversación en redes sociales sobre su cambio físico, con comparaciones, opiniones divididas y especulaciones.

nathy peluso

El cambio de la intérprete fue asociado principalmente a un descenso de peso visible, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron su nueva imagen, otros cuestionaron la transformación y retomaron su histórica vinculación con el movimiento body positive.

En ese contexto, comenzaron a circular rumores en redes que vinculaban su cambio con el uso de medicamentos como Ozempic, una tendencia que fue objeto de debate en el mundo del entretenimiento.

nathy peluso1 Nathy Peluso se cansó de las criticas sobre su cambio fisico.

Frente a las especulaciones, la artista decidió responder públicamente a través de sus redes sociales, negando haber utilizado medicamentos para bajar de peso. En sus declaraciones, explicó que su cambio físico se debe a una rutina intensa de entrenamiento y hábitos saludables. Según detalló, su preparación incluye actividades como gimnasio, cardio, pilates, ejercicios de fuerza, caminatas diarias y una alimentación equilibrada basada en alimentos como pollo, pescado y verduras.