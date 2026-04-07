Arrancan la Libertadores y la Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos y cómo ver los partidos por TV La fiebre de las noches coperas inicia este martes con el debut de Boca en condición de visitante por el torneo más importante de América. Por el otro certamen, Racing hará su presentación ante Oriente Petrolero en Bolivia. River, en tanto, enfrenta a Blooming en ese mismo país este miércoles. Por + Seguir en







Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Se acabó la espera. El fútbol del continente comienza a rodar en lo que será la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde contará con la presencia de clubes argentinos en ambas competencias.

Tras el sorteo y la definición de las sedes, en total 12 equipos argentinos participantes ya conocen el cronograma completo para la primera jornada, que se extenderá hasta el jueves 9. Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia competirán en el torneo de La Gloria Eterna, mientras que River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, lo harán a nivel sudamericano.

El primer debut copero será el del Xeneize en condición de visitante frente a Universidad Católica de Chile, en un partido cargado de emoción y que marcará con el regreso del conjunto de La Boca a la máxima competición sudamericana por La Gloria Eterna, luego de dos años sin poder jugarla y casi 10 sin poder conquistarla. Por su parte, para los mendocinos será un hito histórico al debutar por primera vez en la competición frente a Bolívar.

ascacibar lanus boca 2 En tanto, en La Gran Conquista, el Guapo y la Blanquinegros la jugarán por primera vez en la historia. En cuanto al Millonario marcará su regreso a la competencia sudamericana tras conquistar el 2014, el año que marcó el inicio de la era copera y más ganadora de Marcelo Gallardo.

River vs Belgrano X (@RiverPlate) La agenda de la 1° fecha de los equipos argentinos en la Libertadores y Sudamericana: cómo verlo en vivo Martes Copa Libertadores