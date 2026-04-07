7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Arrancan la Libertadores y la Sudamericana: cuándo juegan los equipos argentinos y cómo ver los partidos por TV

La fiebre de las noches coperas inicia este martes con el debut de Boca en condición de visitante por el torneo más importante de América. Por el otro certamen, Racing hará su presentación ante Oriente Petrolero en Bolivia. River, en tanto, enfrenta a Blooming en ese mismo país este miércoles.

Por
Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Boca volverá a la Libertadores tras dos años de ausencia con la ilusión de volver a ganarla

Se acabó la espera. El fútbol del continente comienza a rodar en lo que será la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde contará con la presencia de clubes argentinos en ambas competencias.

Boca debutará en la Copa Libertadores en Chile desde las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo
Te puede interesar:

Arranca el sueño: Boca pone primera en la Libertadores ante la Católica en Chile

Tras el sorteo y la definición de las sedes, en total 12 equipos argentinos participantes ya conocen el cronograma completo para la primera jornada, que se extenderá hasta el jueves 9. Boca, Rosario Central, Lanús, Estudiantes de La Plata, Platense e Independiente Rivadavia competirán en el torneo de La Gloria Eterna, mientras que River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central, lo harán a nivel sudamericano.

El primer debut copero será el del Xeneize en condición de visitante frente a Universidad Católica de Chile, en un partido cargado de emoción y que marcará con el regreso del conjunto de La Boca a la máxima competición sudamericana por La Gloria Eterna, luego de dos años sin poder jugarla y casi 10 sin poder conquistarla. Por su parte, para los mendocinos será un hito histórico al debutar por primera vez en la competición frente a Bolívar.

ascacibar lanus boca 2

En tanto, en La Gran Conquista, el Guapo y la Blanquinegros la jugarán por primera vez en la historia. En cuanto al Millonario marcará su regreso a la competencia sudamericana tras conquistar el 2014, el año que marcó el inicio de la era copera y más ganadora de Marcelo Gallardo.

River vs Belgrano

La agenda de la 1° fecha de los equipos argentinos en la Libertadores y Sudamericana: cómo verlo en vivo

Martes

Copa Libertadores

  • 21.30: Universidad Católica vs. Boca, por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Copa Sudamericana

  • 19: Independiente Petrolero vs. Racing, por ESPN
  • 19: Barracas Central vs. Vasco Da Gama, por DirectTV
  • 23: Alianza Atlético vs. Tigre, por DirectTV

Miércoles

Copa Libertadores

  • 19: Mirassol vs. Lanús, por FOX Sports
  • 21: Independiente Medellín vs. Estudiantes La Plata, por FOX Sports

Copa Sudamericana

  • 19: Deportivo Riestra vs. Palestino, por ESPN2
  • 19: Recoleta FC vs. San Lorenzo, por ESPN
  • 21.30: Blooming vs. River, por DirectTV y Disney + Premium

Jueves

Copa Libertadores

  • 19: Rosario Central vs. Independiente del Valle, por FOX Sports
  • 21: Platense vs. Corinthians, por FOX Sports
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El festejo tras el gol de Bareiro, con Paredes y Merentiel.
play

Boca metió un triunfazo en Córdoba: con gol de Bareiro, superó a Talleres en la previa de la Copa Libertadores

Los hinchas de Boca esperan el debut en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: el público de Boca recibió una inesperada noticia antes de su debut con Universidad Católica

Los hinchas de Boca, expectantes por el debut en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores: Boca recibió una mala noticia en la previa de su debut y hay malestar en los hinchas

Ignacio Lago presentó a su novio públicamente.

Un jugador de Colón presentó a su novio públicamente: "Es un amor irracional"

Conla nueva ley, si alguna parte del cuerpo del jugador está en línea con el últimojugador rival, está habilitado.

Se puso en marcha la nueva ley del offside: cuál es el principal cambio

Puede llegar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

Con cuántos años disputará Lionel Messi el Mundial 2026

Rating Cero

La serie que estrenó Netflix es un spin off de A todos los chicos de los que me enamoré. 
play

Esta serie de Netflix llegó con su tercera temporada, resuelve muchas dudas y llegó a lo más visto del momento: cómo se llama

Marilina Bertoldi recibió insultos y amenazas de hinchas de Independiente por su tatuaje.

La explicación de Marilina Bertoldi por su tatuaje viral del escudo de Independiente: "Es lo más estúpido que hice"

La dinámica entre ambos, especialmente en Luke Cage e Iron Fist, tenía ese aire clásico de “pareja improbable” que termina funcionando. Y eso es algo que muchos esperan volver a ver ahora. 

Iron Fist y Luke Cage vuelven a Marvel en Daredevil: Born Again 3 y ya están las primeras imágenes

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doa Gürer y Kerim Waller.
play

Cuál es la trama de Comer, rezar, ladrar, la película que suena como el best seller pero es pura comedia

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

También se suman figuras como Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Si-won, Tae Won-seok, Park Seo-joon, Hwang Chan-sung y Dex, quienes aportan nuevas dinámicas a la historia. 
play

La temporada 2 de Sabuesos ya está en Netflix y es de lo más visto: ¿de qué se trata?

últimas noticias

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi.

San Luis: investigan al gobierno de Poggi por el robo de una cosecha millonaria de un campo

Hace 5 minutos
José Gabriel Brochero fue un cura gaucho que recorrió estas sierras a lomo de mula y el primer santo del país.

El maravilloso destino de Córdoba donde se mezcla la naturaleza y la religión

Hace 7 minutos
Esperanza Gracias: los signos del zodiaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026

Los signos del zodíaco que tendrán mejor suerte en la primera semana de abril 2026, según Esperanza Gracia

Hace 17 minutos
Dura respuesta de Irán a la amenaza de Trump: Nuestra respuesta irá más allá de la región

Irán contestó a la amenaza de Trump: "Nuestra respuesta irá más allá de la región"

Hace 25 minutos
play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

Hace 40 minutos