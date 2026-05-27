Una histórica marca italiana prepara un nuevo modelo para sostener su renacimiento

La firma italiana mostró las primeras imágenes del Gamma, un crossover "deportivo" que se fabricará en Melfi y tendrá versiones híbridas y eléctricas.

Lancia volvió a mover una pieza dentro de su proceso de relanzamiento europeo. Después del nuevo Ypsilon, el modelo que marcó el primer paso de esta etapa, la marca italiana mostró las primeras imágenes del Gamma , un crossover fastback que ya inició sus pruebas en ruta y que se ubicará como uno de los productos centrales de su nueva gama.

El proyecto tiene una carga simbólica para la firma, ya que recupera una denominación histórica y la adapta a un formato alineado con la demanda actual del mercado europeo. En lugar de volver como una berlina tradicional, el Gamma fue reinterpretado como un crossover de líneas aerodinámicas , con una silueta de estilo fastback y una propuesta mecánica que combinará electrificación, autonomía y distintas alternativas de potencia.

El nuevo modelo fue diseñado, desarrollado y puesto a punto en Italia . Su producción se realizará en la planta de Melfi, uno de los complejos industriales más relevantes del país para la fabricación de vehículos electrificados. Según informó la marca, las primeras unidades ya se encuentran en fase de pruebas, por lo que el proyecto ingresó en su etapa final antes de la apertura de pedidos , prevista para después del verano europeo.

El Gamma se presenta como un paso importante dentro del intento de Lancia por recuperar presencia en Europa. La marca, asociada históricamente con modelos de diseño italiano, lujo discreto y una fuerte herencia deportiva, atravesó durante años una etapa de baja exposición internacional, con una oferta limitada casi exclusivamente al Ypsilon en algunos mercados.

Lancia Gamma (2) El nuevo Lancia Gamma recupera una denominación histórica de la marca italiana.

Ese escenario comenzó a cambiar con la nueva generación del Ypsilon, que fue presentada como el primer producto de una nueva etapa. A partir de ese lanzamiento, Lancia empezó a reconstruir su identidad con una gama más moderna, una imagen renovada y una estrategia apoyada en vehículos electrificados. En ese contexto, el Gamma aparece como el segundo escalón de ese proceso y como una señal de que el relanzamiento no quedará limitado a un solo modelo urbano.

La elección del nombre tampoco resulta menor. Gamma fue una denominación utilizada por Lancia en el pasado, y su regreso permite conectar la nueva etapa con una parte de la historia de la marca. La diferencia está en el enfoque: el nuevo modelo no buscará replicar la fórmula original, sino reinterpretarla bajo las reglas actuales del mercado europeo, donde los crossovers y SUV concentran buena parte de la demanda.

Medidas, diseño y plataforma

El nuevo Lancia Gamma tendrá 4,67 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de alto. Con esas dimensiones, se ubicará por encima del Ypsilon y apuntará a un público que busca mayor espacio, más presencia visual y una propuesta de uso más familiar o rutera.

La carrocería fue definida por la marca como un crossover fastback, una combinación que anticipa un perfil más estilizado que el de un SUV convencional. Las primeras imágenes muestran una silueta de líneas limpias, con una caída posterior más marcada y un planteo visual que intenta mantener el vínculo con la idea de elegancia italiana que Lancia busca reforzar en esta nueva etapa.

El Gamma estará basado en la plataforma STLA Medium, una arquitectura pensada para vehículos medianos con distintos niveles de electrificación. En este caso, la oferta mecánica incluirá una versión híbrida y varias alternativas 100 % eléctricas, con autonomías y potencias diferenciadas.

Versiones híbridas y eléctricas

La gama comenzará con una versión híbrida de 145 CV, que según la marca podrá superar los 1.000 kilómetros de autonomía. Esta variante será clave para quienes todavía no están listos para pasar a un vehículo completamente eléctrico, pero buscan una opción con menor consumo y mayor eficiencia.

Por encima aparecerán las versiones 100 % eléctricas. La primera tendrá 230 CV y una autonomía superior a 540 kilómetros. Luego se ubicará una alternativa de 245 CV, con una autonomía estimada en más de 740 kilómetros, que será la de mayor alcance dentro de la gama anunciada hasta ahora.

La opción más potente será una variante con tracción integral, 375 CV y una autonomía de hasta 675 kilómetros. Con esta configuración, Lancia buscará ofrecer una versión de mayor prestación sin abandonar el enfoque de eficiencia y uso cotidiano que atraviesa todo el proyecto.

El segundo paso después del Ypsilon

El Ypsilon fue el modelo encargado de abrir esta nueva etapa. Con una propuesta híbrida y eléctrica, ese hatchback permitió que Lancia volviera a hablar de diseño, tecnología y electrificación con un producto nuevo, después de varios años de presencia acotada en el mercado.

Lancia Ypsilon El Ypsilon está basado en el Peugeot 208.

El Gamma toma esa base conceptual y la lleva a un segmento de mayor tamaño. Ya no se trata de un auto urbano, sino de un crossover pensado para competir en una franja más aspiracional del mercado europeo. Por eso, su aparición tiene un peso mayor dentro del reposicionamiento de la marca: no solo amplía la gama, sino que también muestra hacia dónde quiere avanzar Lancia en los próximos años.

La marca todavía no difundió todos los detalles de equipamiento, tecnología interior o fechas comerciales para cada mercado. Por ahora, confirmó que la apertura de pedidos se realizará después del verano europeo y que habrá más información en los próximos meses.

Una marca histórica que busca volver al mapa

El nuevo Gamma no representa solo el lanzamiento de otro crossover electrificado. Para Lancia, implica sostener una reconstrucción de marca que necesita continuidad, nuevos productos y una identidad reconocible. La firma italiana cuenta con una historia extensa, con nombres ligados al diseño, al confort y también al automovilismo, pero ahora debe traducir ese legado a un mercado completamente distinto.

En ese sentido, el Gamma funcionará como una prueba importante para esta nueva etapa. Su diseño buscará mantener una estética diferenciada, su gama mecánica combinará una opción híbrida con versiones eléctricas de largo alcance y su producción en Italia reforzará el vínculo con el origen de la marca.

Con el Ypsilon como punto de partida y el Gamma como próximo capítulo, Lancia intenta demostrar que su regreso no será solamente un ejercicio de nostalgia. La apuesta apunta a recuperar espacio con productos nuevos, electrificados y alineados con las demandas actuales de Europa, pero sin abandonar del todo los valores que hicieron reconocible a la marca durante buena parte de su historia.