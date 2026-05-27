27 de mayo de 2026 Inicio
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Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer desaparecida en Bariloche desde hacía tres semanas

La mujer había sido vista por última vez el 8 de mayo en el barrio Melipal. El cuerpo fue hallado descuartizado en la zona de La Barda, en el sur de la ciudad.

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Ana Lía Corte fue encontrada muerta.

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Luego de tres semanas de búsqueda, la Policía confirmó que el cuerpo descuartizado encontrado en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche, es de Ana Lía Corte, la joven desaparecida. La última vez que había sido vista con vida fue el 8 de mayo en el barrio Melipal.

Detuvieron al principal sospechoso, a quien recibió a Agostina Vega.
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El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Los vecinos de la zona fueron los que llamaron a altas horas de la madrugada y encontraron el cuerpo.

En el lugar actuaron la Policía Científica, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. Fueron semanas de búsqueda y en ese tiempo barajaron varias hipótesis y realizaron rastrillajes en zonas del Cerro Otto, lago Nahuel Huapi, entre otros, todos con resultado negativo.

La pista que tenías los investigadores se había obtenido a través de las cámaras de seguridad del transporte público. Los registros lograron reconstruir que la mujer se había tomado el colectivo de la línea 51 y que descendió en pleno centro de Bariloche.

En el último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. Desde ese dato, buscaron información y la encontraron 19 días después.

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