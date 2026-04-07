A qué hora juega Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize vuelve a disputar la fase de grupos de la competencia más importante de América y lo hará algunos cambios respecto al equipo que ganó por 1 a 0 frente a Talleres por el Torneo Apertura. Por + Seguir en







Boca debutará en la Copa Libertadores en Chile desde las 21:30 en el estadio San Carlos de Apoquindo

Boca debutará este martes en condición de visitante frente a Universidad Católica de Chile en una nueva edición de la Copa Libertadores, correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

Este partido marcará el regreso del Xeneize a la competencia más importante de América luego de dos años ya que en el 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 quedó fuera en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.

Pensando en los 11 inicial que saldrán a la cancha, Claudio Úbeda había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera, por lo que llegarán bastante descansados para este debut del torneo que no gana desde el 2007.

De esta manera, pese a la rotación en la 13° fecha del Torneo Apertura, en la última línea volverá a apostar por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, todos los defensores que integran el once habitualmente.

En la mitad de la cancha, Santiago Ascacíbar acompañará al capitán, Leandro Paredes, junto a Tomás Aranda y Milton Delgado. En tanto en la delantera, el paraguayo Adam Bareiro se ganó un lugar desde su llegada y será el ladero de Miguel Merentiel.