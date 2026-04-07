A qué hora juega Universidad Católica vs. Boca, por la Copa Libertadores: formaciones y cómo verlo en vivo

Boca debutará este martes en condición de visitante frente a Universidad Católica de Chile en una nueva edición de la Copa Libertadores, correspondiente a la primera fecha del Grupo D.
El Xeneize vuelve a disputar la fase de grupos de la competencia más importante de América y lo hará algunos cambios respecto al equipo que ganó por 1 a 0 frente a Talleres por el Torneo Apertura.
Boca debutará este martes en condición de visitante frente a Universidad Católica de Chile en una nueva edición de la Copa Libertadores, correspondiente a la primera fecha del Grupo D.
Este partido marcará el regreso del Xeneize a la competencia más importante de América luego de dos años ya que en el 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 quedó fuera en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.
Pensando en los 11 inicial que saldrán a la cancha, Claudio Úbeda había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en La Bombonera, por lo que llegarán bastante descansados para este debut del torneo que no gana desde el 2007.
De esta manera, pese a la rotación en la 13° fecha del Torneo Apertura, en la última línea volverá a apostar por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, todos los defensores que integran el once habitualmente.
En la mitad de la cancha, Santiago Ascacíbar acompañará al capitán, Leandro Paredes, junto a Tomás Aranda y Milton Delgado. En tanto en la delantera, el paraguayo Adam Bareiro se ganó un lugar desde su llegada y será el ladero de Miguel Merentiel.
Por su parte, el conjunto chileno viene con la ilusión en alza luego de golear 6-1 en su última presentación en la Liga de Chile a Palestino, por la octava fecha del torneo en el que marcha tercero con 14 puntos.
En cuanto al equipo que saldrá a la cancha, el técnico argentino, Daniel Garnero podría darse el regreso como titular de Gary Medel, un viejo conocido de Boca que supo vestir la camiseta xeneize y hoy es uno de los referentes de Los Cruzados.