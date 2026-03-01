1 de marzo de 2026 Inicio
Adam Bareiro se metió en una lista que integra Diego Maradona en Boca: los motivos

Un registro poco frecuente volvió a repetirse tras varios años. La estadística enlaza épocas distintas con protagonistas de gran recuerdo.

  • Adam Bareiro tuvo un estreno determinante al marcar dos tantos en su primer encuentro oficial.

  • La actuación lo incorporó a un registro histórico reservado para pocos nombres que lograron ese impacto inmediato.

  • El logro vuelve a poner en valor una marca estadística poco frecuente dentro de la trayectoria del club.

  • Figuras emblemáticas del pasado también forman parte de esta nómina, que atraviesa distintas épocas del fútbol argentino.

El debut de Adam Bareiro dejó una rápida marca al convertir dos goles en su primer partido con Boca. Su actuación, en donde necesitó pocos minutos en cancha para convertir por duplicado, lo ubicó dentro de un grupo histórico muy reducido.

La particularidad del dato cobra mayor dimensión al tratarse de un registro que no suele repetirse con frecuencia. El delantero selló el doblete frente a Gimnasia de Chivilcoy, resultado que aseguró el triunfo de su equipo y lo llevó a compartir estadística con nombres de enorme peso, como el de Diego Maradona, en la memoria xeneize.

A lo largo de más de un siglo, los debuts con dos o más goles fueron apariciones muy particulares que atravesaron distintas épocas del fútbol argentino. Desde los años iniciales del amateurismo hasta el profesionalismo consolidado, estas actuaciones marcaron comienzos muy recordados por los hinchas.

Adam Bareiro

Futbolistas que debutaron con doblete en Boca

  • Rafael Prats (1908) – 2 goles vs. Belgrano Athletic II
  • Amílcar Spinelli (1910) – 3 goles vs. Flores
  • Arnulfo Leal (1913) – 3 goles vs. Estudiantil Porteño
  • Américo Repetto (1913) – 2 goles vs. Comercio
  • Enrique Brichetto (1917) – 2 goles vs. Argentino de Quilmes
  • Alfredo Martín (1918) – 2 goles vs. Columbian
  • Zoilo Canaveri (1919) – 2 goles vs. San Lorenzo
  • Dante Pertini (1920) – 2 goles vs. Sportivo Almagro
  • Donato Penella (1928) – 2 goles vs. Estudiantes de Buenos Aires
  • Francisco Provvidente (1935) – 3 goles vs. Lanús
  • José Lizhterman (1939) – 3 goles vs. River
  • Enrique Castro (1944) – 2 goles vs. Ferro
  • Gregorio Pin (1946) – 3 goles vs. Estudiantes
  • Eduardo Ricagni (1947) – 3 goles vs. Federación Tucumana
  • Heleno de Freitas (1948) – 2 goles vs. Banfield
  • Norberto Menéndez (1962) – 2 goles vs. Chacarita
  • Carlos María García Cambón (1974) – 4 goles vs. River
  • Néstor Doroni (1975) – 2 goles vs. All Boys
  • Gerardo Ríos (1975) – 2 goles vs. All Boys
  • Miguel Brindisi (1981) – 2 goles vs. Talleres
Maradona
  • Diego Armando Maradona (1981) – 2 goles vs. Talleres
  • Alberto Acosta (1993) – 2 goles vs. Deportivo Mandiyú
  • Adam Bareiro (2026) – 2 goles vs. Gimnasia de Chivilcoy
