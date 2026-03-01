Adam Bareiro se metió en una lista que integra Diego Maradona en Boca: los motivos

- Adam Bareiro tuvo un estreno determinante al marcar dos tantos en su primer encuentro oficial.
- La actuación lo incorporó a un registro histórico reservado para pocos nombres que lograron ese impacto inmediato.
- El logro vuelve a poner en valor una marca estadística poco frecuente dentro de la trayectoria del club.
- Figuras emblemáticas del pasado también forman parte de esta nómina, que atraviesa distintas épocas del fútbol argentino.
El debut de Adam Bareiro dejó una rápida marca al convertir dos goles en su primer partido con Boca. Su actuación, en donde necesitó pocos minutos en cancha para convertir por duplicado, lo ubicó dentro de un grupo histórico muy reducido.