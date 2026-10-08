Los emotivos posteos de Boca a un año de la muerte de Miguel Ángel Russo Las redes oficiales del club compartieron históricas imágenes del entrenador, que falleció a sus 69 años cuando todavía era DT Xeneize, junto a una frase del tema San Miguel, de La Renga. Por Agregar C5N en









Miguel Ángel Russo falleció el 8 e octubre de 2025.

Boca Juniors recordó este miércoles a Miguel Angel Russo, el exentrenador que falleció el 8 de octubre de 2025 a sus 69 años, cuando aún ejercía el cargo. Mediante una serie de posteos en sus redes sociales, el club compartió imágenes de su paso histórico por la institución donde supo ganar tres títulos.

“Y así sabrá el coro de cielo, que de los nuestros se fue el más bueno”, verso del tema San Miguel de La Renga, fue una de las frases utilizadas por Boca para una de sus publicaciones, junto a fotos de Miguel con la Copa Libertadores ganada en 2007.

, pic.twitter.com/bsZrtnCCOx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2026 Minutos antes, habían dado a conocer una publicación más institucional junto a la fecha de nacimiento y muerte de Russo y las frases "siempre en nuestro corazones" y "amor con amor se paga". En este marco, los hinchas xeneizes se volcaron a las redes sociales y respondieron el mismo con respeto y amor al recordado DT.

Acompañado del video en Instagram, la cuenta oficial del club escribió las siguientes palabras: “Siempre habrá pintada una bandera con los colores que hiciste vivir”.

con se paga ∞ Miguel . pic.twitter.com/yfGeOY0YcD — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2026 Los números de Miguel Ángel Russo en Boca Partidos dirigidos: 128

128 Títulos obtenidos: 4 (Copa Libertadores 2007, Superliga 2019/20, Copa Diego Maradona 2020 y Copa Argentina 2021. Los tres ciclos de Miguel Ángel Russo en Boca 2006–2007 : 56 partidos dirigidos| 30 victorias, 12 empates y 14 derrotas.

: 56 partidos dirigidos| 30 victorias, 12 empates y 14 derrotas. 2020–2021 : 60 partidos dirigidos| 30 victorias, 18 empates y 12 derrotas.

: 60 partidos dirigidos| 30 victorias, 18 empates y 12 derrotas. 2025: 12 partidos | 3 victorias, 6 empates y 8 derrotas.