El plantel de Boca se encuentra en Colombia a la espera de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, que se llevará adelante el sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y será clave ya que intentará quebrar la racha de 18 años consecutivos sin títulos internacionales. Los jugadores buscan aclimatarse con entrenamientos a la misma hora en la que se jugará el partido.
Los futbolistas del Xeneize, encabezados por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, arribaron el miércoles a Barranquilla y se mantienen hospedados en el Hotel Estelar Alto Prado, donde fueron recibidos en las afueras por un grupo de hinchas. El encuentro se disputará el sábado desde las 17:30 (hora local) y 19:30 (hora argentina), por lo que se esperan altas temperaturas en la ciudad colombiana durante el cruce.
Por lo pronto, la final para Boca tendrá un valor importante ya que, en caso de coronarse, se convertirá en el equipo más ganador de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la ganó en 2005 y 2006). En tanto, el plantel se entrenarán por la tarde para adaptarse al clima barranquillero.
Boca busca consagrarse en la Copa Sudamericana.
Boca Juniors
El Xeneize se ganó un lugar en la definición tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.
Por su parte, Atlético Mineiro necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.
El clima en Barranquilla durante Boca vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
Las proyecciones locales marcan que habrá entre 28° y 29° en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez con 34° a 36° de sensación térmica. En tanto, también se espera una humedad del 78% al 80% al inicio del encuentro y luego se espera que trepe hasta entre el 81% y 84%.
Los futbolistas de Boca regresarán a la Argentina después del partido para prepararse de cara al partido con Independiente Rivadavia en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, por lo que deberán volver a aclimatarse a la temperatura del país frente a los próximos compromisos.