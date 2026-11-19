Boca vs. Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana: cómo estará el clima en Barranquilla en la final El Xeneize y el Galo se enfrentarán el sábado en busca del campeonato continental, por lo que intentan adaptarse al tiempo en la ciudad colombiana de cara al partido. Por Agregar C5N en









El estadio Metropolitano de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro. Web

El plantel de Boca se encuentra en Colombia a la espera de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, que se llevará adelante el sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y será clave ya que intentará quebrar la racha de 18 años consecutivos sin títulos internacionales. Los jugadores buscan aclimatarse con entrenamientos a la misma hora en la que se jugará el partido.

Los futbolistas del Xeneize, encabezados por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, arribaron el miércoles a Barranquilla y se mantienen hospedados en el Hotel Estelar Alto Prado, donde fueron recibidos en las afueras por un grupo de hinchas. El encuentro se disputará el sábado desde las 17:30 (hora local) y 19:30 (hora argentina), por lo que se esperan altas temperaturas en la ciudad colombiana durante el cruce.

Por lo pronto, la final para Boca tendrá un valor importante ya que, en caso de coronarse, se convertirá en el equipo más ganador de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la ganó en 2005 y 2006). En tanto, el plantel se entrenarán por la tarde para adaptarse al clima barranquillero.

Boca busca consagrarse en la Copa Sudamericana. Boca Juniors El Xeneize se ganó un lugar en la definición tras superar a Vasco da Gama en una serie que tuvo un desenlace electrizante en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 luego de perder 1-0 en la Bombonera y selló su clasificación con un global de 3-2.

Por su parte, Atlético Mineiro necesitó sostener la ventaja conseguida en su estadio para alcanzar la final, ya que venció 3-0 a Montevideo City Torque en Belo Horizonte, pero perdió 2-0 en la revancha disputada en el estadio Centenario de Montevideo, resultado que no le impidió avanzar por 3-2 en el global.