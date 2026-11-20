Eduardo Domínguez, antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro: "Colombia es de Boca por la historia que hizo mi suegro" El entrenador del conjunto brasileño palpitó la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, elogió la jerarquía de Leandro Paredes y analizó las claves para contrarrestar al Xeneize. Por Agregar C5N en









El entrenador del Atlético Mineiro, de 48 años, habló en conferencia de prensa.

En la previa de la final de la Copa Sudamericana que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el entrenador del equipo brasileño, Eduardo Domínguez, analizó la particular atmósfera que rodea al partido. El técnico argentino reconoció que el Xeneize se sentirá como local en tierras cafeteras, donde se calcula que entre el 70 y el 80% del estadio alentará a Boca. "Colombia es de Boca por la historia que hizo mi suegro", confesó, en clara referencia al legendario DT Carlos Bianchi.

La arraigada identificación de los hinchas colombianos con el club de La Boca responde al impacto de las conquistas internacionales dirigidas por Bianchi y al histórico paso de grandes futbolistas de esa nacionalidad en el club. Domínguez señaló que la huella dejada por su suegro rebotó de manera determinante en el país cafetero, lo que provocará que la mayoría del público neutral se incline en apoyo al rival. Sin embargo, el DT de Atlético Mineiro buscó restarle dramatismo al entorno y avisó que dentro de la cancha serán "once contra once" y ganará quien juegue con mayor inteligencia.

"SABEMOS QUE VA A HABER MÁS HINCHAS DE BOCA PORQUE COLOMBIA ES DE BOCA. LA HISTORIA QUE HIZO MI SUEGRO (CARLOS BIANCHI) EN EL CLUB ACÁ REBOTÓ MUCHO"



EDUARDO DOMÍNGUEZ, DT DE ATL. MINEIRO



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lF4xJbbcqg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026 Respecto al planteo táctico, Domínguez puso la lupa en el mediocampo rival y elogió a Leandro Paredes, remarcando que "la calidad de Paredes es única en el continente". En esa línea, detalló su estrategia para neutralizar al volante de la Selección Argentina: "Mientras menos pelotas toque Paredes, o lejos del arco, mucho mejor para nosotros". Sin embargo, descartó una marca personal asfixiante para no condicionar a sus propios hombres: "Las marcas individuales a veces son medio tediosas... Tenemos a Bernal y Fred que son creativos, y no queremos perder la creatividad", al tiempo que definió a Boca como un bloque "muy ordenado y muy agresivo".

Consultado sobre la presión del Xeneize por romper la sequía continental y los cuestionamientos hacia su propio equipo, el DT aclaró sus dichos previos y respaldó el recorrido de su plantel: "Dije lo de la presión de Boca porque a nosotros nos hablan de las finales perdidas, pero es la tercera final consecutiva internacional del club. Pocos clubes consiguen eso; hay que valorar el esfuerzo". Además, prefirió aislarse del revuelo mediático: "Si rebotó no me interesa. Vivo en Brasil. Ya en Argentina no escuchaba lo que decían para no llenarme de cosas, imaginate acá", enfocado únicamente en la preparación del partido.

"No es una gran noticia que Paredes es el mejor jugador del rival y la calidad que tiene"



EDUARDO DOMÍNGUEZ habló sobre el Capitán de Boca en la previa de la FINAL de la #Sudamericana



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WPiFdGAnn5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026 De cara al partido, el DT argentino analizó el cruce de estilos entre ambas escuelas futbolísticas y abogó por combinar la intensidad con el buen pie: "Atlético tiene mucho talento. Hay que equiparar la agresividad argentina con el talento del brasileño". A pesar del desgaste acumulado tras una exigente temporada que superará los 70 partidos, confía en la respuesta física de su plantilla y le restó trascendencia a la sofocante humedad de Barranquilla: "El clima afecta a los dos. Es caliente y húmedo, pero en Brasil se juega con algo parecido; eso queda afuera".