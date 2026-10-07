Copa Sudamericana: Boca dio a conocer cuándo se pondrán a la venta las entradas contra Vasco da Gama

El partido de ida por semifinales se disputará el 13 de octubre en La Bombonera, mientras que el choque de vuelta será el 20 en Brasil, aún sin confirmación de sede.

Las entradas se pondrá a la venta el jueves 8 a través de la plataforma Boca Socios.

Boca dio a conocer los días y horarios en que se pondrán a la venta las entradas para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama .

El enfrentamiento se jugará el martes 13 de octubre en La Bombonera desde las 21.30 , mientras que el de vuelta será una semana después, es decir, el 20 en Brasil, aunque aún no hay confirmación de sede. El conjunto brasileño deberá informar la sede a la Conmebol antes del sábado.

De acuerdo a lo que detalló el club de La Ribera en su cuenta oficial, el expendio de tickets para las generales estará disponible a partir de este jueves a partir de las 13 para socios plenos y a las 15 para los adherentes. Por su parte, l a venta de plateas comenzará a las 17.

En tanto, lo que respecta a los socios vitalicios, podrán empezar a reservar tanto las generales como las plateas a partir del viernes 9 de octubre a las 14. “‍Es requisito presentar carnet y DNI para el control de ingresos al estadio, además de contar con la cuota de septiembre de 2026 al día. El vencimiento del carnet se encuentra desestimado”, aclararon en el comunicado oficial.

Una vez finalizado el parate por la fecha FIFA y previo al enfrentamiento por el partido de ida de la Copa Sudamericana, Boca jugará por el Torneo Clausura frente a Instituto de Córdoba en condición de visitante.

El partido correspondiente por la 12° fecha será el viernes 19:30 frente a La Gloria de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con presencia de hinchas del Xeneize.

El Xenize llegará al compromiso cordobés después de superar 3-0 a Unión en La Bombonera, resultado que lo dejó entre los primeros puestos de la Zona A, quedó muy cerca de liderar la Tabla anual y extendió a 16 encuentros su serie sin derrotas bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El equipo también mantiene actividad en otros frentes, ya que continúa en carrera por la Copa Argentina, en la que enfrentará a Banfield por un lugar en la final y la Copa Sudamericana, en la que jugará las semifinales frente a Vasco da Gama el martes 13 de octubre por la ida de la serie en la Bombonera.