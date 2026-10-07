7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Copa Sudamericana: Boca dio a conocer cuándo se pondrán a la venta las entradas contra Vasco da Gama

El partido de ida por semifinales se disputará el 13 de octubre en La Bombonera, mientras que el choque de vuelta será el 20 en Brasil, aún sin confirmación de sede.

Por
Las entradas se pondrá a la venta el jueves 8 a través de la plataforma Boca Socios.

Las entradas se pondrá a la venta el jueves 8 a través de la plataforma Boca Socios.

Boca dio a conocer los días y horarios en que se pondrán a la venta las entradas para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Colidio, figura en el Vasco da Gama, es reconocido hincha de River.
Te puede interesar:

La bronca de Facundo Colidio por no poder jugar contra Boca: "Es ilógico"

El enfrentamiento se jugará el martes 13 de octubre en La Bombonera desde las 21.30, mientras que el de vuelta será una semana después, es decir, el 20 en Brasil, aunque aún no hay confirmación de sede. El conjunto brasileño deberá informar la sede a la Conmebol antes del sábado.

De acuerdo a lo que detalló el club de La Ribera en su cuenta oficial, el expendio de tickets para las generales estará disponible a partir de este jueves a partir de las 13 para socios plenos y a las 15 para los adherentes. Por su parte, la venta de plateas comenzará a las 17.

En tanto, lo que respecta a los socios vitalicios, podrán empezar a reservar tanto las generales como las plateas a partir del viernes 9 de octubre a las 14. “‍Es requisito presentar carnet y DNI para el control de ingresos al estadio, además de contar con la cuota de septiembre de 2026 al día. El vencimiento del carnet se encuentra desestimado”, aclararon en el comunicado oficial.

Cuándo vuelve a juga Boca

Una vez finalizado el parate por la fecha FIFA y previo al enfrentamiento por el partido de ida de la Copa Sudamericana, Boca jugará por el Torneo Clausura frente a Instituto de Córdoba en condición de visitante.

El partido correspondiente por la 12° fecha será el viernes 19:30 frente a La Gloria de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y contará con presencia de hinchas del Xeneize.

El Xenize llegará al compromiso cordobés después de superar 3-0 a Unión en La Bombonera, resultado que lo dejó entre los primeros puestos de la Zona A, quedó muy cerca de liderar la Tabla anual y extendió a 16 encuentros su serie sin derrotas bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El equipo también mantiene actividad en otros frentes, ya que continúa en carrera por la Copa Argentina, en la que enfrentará a Banfield por un lugar en la final y la Copa Sudamericana, en la que jugará las semifinales frente a Vasco da Gama el martes 13 de octubre por la ida de la serie en la Bombonera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca llevará público visitante a Córdoba: dispondrá de una platea y una tribuna popular para su gente ante Instituto. 

Instituto recibirá público visitante ante Boca en Córdoba: cuáles son los precios y cómo sacar las entradas

Alan Velasco salió lesionado y Rodolfo Arrabarrena brindó más detalles al terminar el partido entre Boca y Unión. 

Arruabarrena confirmó la lesión de Velasco: qué tiene el volante de Boca

Boca se enfocará en su próximo compromiso, tras el partido contra Unión. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Unión

Se despide Carlitos, se despide el Apache, subió Tevez en su cuenta de Instagram.

Tevez anunció su partido de despedida en La Bombonera: "De alcanzapelotas a leyenda"

Leonel Flores metió dos goles para el triunfazo de Boca por 3 a 0 ante Unión. 
play

Con autoridad y solvencia, Boca goleó 3 a 0 a Unión por la fecha 11

Boca es el único equipo que hace frente en las 4 competencias.

Se confirmó la fecha de la semifinal de Copa Argentina entre Boca y Banfield

Rating Cero

Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

Los protagonistas tuvieron idas y vueltas, pero se decidieron a dar un paso clave.

Son dos figuras del periodismo argentino y se supo que están analizando casarse

¡Todo mal! La mamá de La China Suárez amenazó a la una modelo cordobesa.

La mamá de La China Suárez amenazó a la modelo cordobesa vinculada a Mauro Icardi: "Me vas a conocer"

Ya hay internas en MasterChef.

Se filtró quién es el participante de MasterChef que ya nadie soporta en el reality: "Intenso"

Luck Ra se tomó la situación con humor y sin rencores.

La triste reacción de Luck Ra después del desplante que sufrió de sus compañeros de MasterChef

últimas noticias

Los vecinos acamparon enfrente del edificio donde vive la anciana para evitar su desalojo.

Quién era Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada que falleció en España

Hace 6 minutos
Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

Hace 8 minutos
play

Diputados: el Gobierno rechazó la propuesta opositora de fragmentar el proyecto de Defensa de la Soberanía

Hace 19 minutos
El costo de la construcción cayó con respecto a 2025.

La actividad de la construcción subió 0,4% respecto a julio, pero cayó 4,4% interanual en agosto

Hace 20 minutos
La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

Hace 22 minutos