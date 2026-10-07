8 de octubre de 2026 Inicio
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Confirmaron día y horario del Superclásico: cuándo juegan Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol oficializó la fecha en la que se disputará el encuentro entre xeneizes y millonarios en la Bombonera. También definió otros compromisos importantes, con el duelo entre Racing e Independiente en Avellaneda como uno de los atractivos importantes de las próximas jornadas.

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Leandro Paredes y Nicolás Otamendi

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, referentes Boca y River. 

Instagram: /leoparedes20 y /nicolasotamendi30

La próxima edición del Superclásico entre Boca y River ya tiene escenario, día y horario definidos: se disputará el domingo 1° de noviembre a las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un cruce que puede resultar determinante para sus objetivos en la recta final.

El Vasco Arruabarrena y el chileno se reencontrarán en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.
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Ambos equipos llegarán al duelo con una semana de descanso después de sus compromisos anteriores, ya que afrontarán sus partidos de la jornada 14 el domingo 25 de octubre. Independiente recibirá a Boca a las 17, mientras que River será local de Racing desde las 19:15 en el Monumental.

El calendario también marca diferencias en la preparación, porque Boca tendrá durante ese tramo la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, una exigencia adicional para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena antes de visitar al Rojo y luego recibir a River en la Bombonera.

El último Superclásico se jugó en el Monumental y fue para Boca, con gol de Paredes.

El último Superclásico se jugó en el Monumental y fue para Boca, con gol de Paredes.

El antecedente inmediato entre los gigantes se remonta al 19 de abril, cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura en el Monumental y el equipo de La Ribera ganó por 1-0 con un penal convertido por Leandro Paredes. Desde entonces, Claudio Úbeda y Eduardo Coudet dejaron sus cargos, mientras que asumieron Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio.

Cuándo se juega el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

El clásico de Avellaneda correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura se jugará el domingo 18 de octubre desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, donde Racing será local de Independiente en uno de los partidos interzonales más destacados de toda la jornada del fútbol argentino.

La cita llegará casi dos semanas antes del Superclásico y será otro cruce de alto impacto dentro del tramo decisivo del campeonato. La programación ubica al duelo como una fecha clave para que los dos equipos sumen puntos y lleguen con mejores perspectivas a la parte final del torneo.

En la fecha 13, Racing recibirá a Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

En la fecha 13, Racing recibirá a Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

Además, el duelo entre la Academia y el Rojo quedará ubicado entre los partidos de los dos grandes: Boca enfrentará a Talleres el viernes 16 de octubre, mientras que River visitará a Belgrano el domingo 18, después del enfrentamiento en Avellaneda, por sus respectivas zonas.

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