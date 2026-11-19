Pablo Carrozza contó cómo La Doce apretó a Ángel de Brito y le exigió que le pida disculpas a Paredes El periodista deportivo aseguró en su canal de Youtube la razón por la que el conductor de LAM giró rápidamente sobre sus pies y borró todas sus publicaciones sobre el capitán xeneize.







“LA 12 LO APRETÓ a Ángel de Brito. Llamaron a una compañera de él y le dijeron que si no pedía disculpas el problema lo iba a tener con BOCA. Paredes no lo puede cagar a trompadas a hambre de pit* porque después van a decir que es un violento” - Pablo Carrozza https://t.co/QfMHKUC95g — PaseClave (@paseclave__) November 19, 2026 No fue una decisión editorial ni un cambio de rumbo ante la aparición de otras noticias, el retroceso sobre sus pasos de Ángel de Brito tuvo que ver con otra razón, sin dudas de peso.

Pablo Carrozza no tuvo ningún prurito para contar que la barra brava de Boca le hizo llegar la amenaza al conductor de LAM de que no se metiera con el volante central campeón del mundo en Qatar.

Con qué lo amedrentaron El mensaje llegó a través de una compañera de trabajo de De Brito a la cual La Doce le comunicó la amenaza: si vuelve a hablar de Leandro Paredes y su supuesta relación con la China Suárez, iba a tener consecuencias en la calle.

De esta forma, Paredes no tuvo que tomar decisiones pesadas ya que -según Carrozza- la barra xeneize se encargó de resolver el inconveniente por las suyas y aliviar a su capitán antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.