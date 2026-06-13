Mundial 2026: los mejores memes tras la goleada que sufrió Paraguay contra Estados Unidos La abultada caída de la Albirroja, que dirige Gustavo Alfaro, no pasó inadvertida en las redes sociales. Por Agregar C5N en









Gustavo Alfaro, en el centro de las críticas (y los memes) por la derrota ante Estados Unidos

Mientras toda Sudamérica estaba unida alentando a Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro decepcionó en el debut y cayó 4-1 ante los locales, Estados Unidos, por el primer encuentro del grupo D.

Con una primera parte fatal, donde el resultado ya había terminado con un 0-3 que parecía irremontable, los paraguayos defendieron su honor y si bien salieron del cero, recibió una paliza de parte del equipo que dirige Mauricio Pochettino.

La fiebre mundialista recién comienza y las redes sociales hicieron lo suyo: los usuarios no se perdieron de subirse a los famosos memes.

Los mejores memes de la derrota de Paraguay contra Estados Unidos meme 1 Los memes no tardaron en llegar meme (1) Alfaro fue el principal apuntado por los usuarios en redes meme (2) Los futboleros no perdonaron a Alfaro meme (3) Los divertidos memes por la derrota de Paraguay. meme (4) Los memes por el papelón de Paraguay. meme5 Paraguay cayó 4-1 ante EE.UU meme 4 Las reacciones en redes sociales. meme3 Paraguay perdió por goleada y los usuarios en redes no se quisieron quedar afuera. meme2 El sorpresivo triunfo de EE.UU arruinó varios prodes.