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13 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: los mejores memes tras la goleada que sufrió Paraguay contra Estados Unidos

La abultada caída de la Albirroja, que dirige Gustavo Alfaro, no pasó inadvertida en las redes sociales.

Por
Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro, en el centro de las críticas (y los memes) por la derrota ante Estados Unidos

Debuta Brasil en el Mundial 2026.
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Con una primera parte fatal, donde el resultado ya había terminado con un 0-3 que parecía irremontable, los paraguayos defendieron su honor y si bien salieron del cero, recibió una paliza de parte del equipo que dirige Mauricio Pochettino.

La fiebre mundialista recién comienza y las redes sociales hicieron lo suyo: los usuarios no se perdieron de subirse a los famosos memes.

Los mejores memes de la derrota de Paraguay contra Estados Unidos

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Los memes no tardaron en llegar

Los memes no tardaron en llegar

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Alfaro fue el principal apuntado por los usuarios en redes

Alfaro fue el principal apuntado por los usuarios en redes

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Los futboleros no perdonaron a Alfaro

Los futboleros no perdonaron a Alfaro

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Los divertidos memes por la derrota de Paraguay.

Los divertidos memes por la derrota de Paraguay.

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Los memes por el papelón de Paraguay.

Los memes por el papelón de Paraguay.

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Paraguay cayó 4-1 ante EE.UU

Paraguay cayó 4-1 ante EE.UU

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Las reacciones en redes sociales.

Las reacciones en redes sociales.

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Paraguay perdió por goleada y los usuarios en redes no se quisieron quedar afuera.

Paraguay perdió por goleada y los usuarios en redes no se quisieron quedar afuera.

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El sorpresivo triunfo de EE.UU arruinó varios prodes.

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