Mundial 2026: los mejores memes tras la goleada que sufrió Paraguay contra Estados Unidos

Mientras toda Sudamérica estaba unida alentando a Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro decepcionó en el debut y cayó 4-1 ante los locales, Estados Unidos, por el primer encuentro del grupo D.
La abultada caída de la Albirroja, que dirige Gustavo Alfaro, no pasó inadvertida en las redes sociales.
Mientras toda Sudamérica estaba unida alentando a Paraguay, el equipo de Gustavo Alfaro decepcionó en el debut y cayó 4-1 ante los locales, Estados Unidos, por el primer encuentro del grupo D.
Con una primera parte fatal, donde el resultado ya había terminado con un 0-3 que parecía irremontable, los paraguayos defendieron su honor y si bien salieron del cero, recibió una paliza de parte del equipo que dirige Mauricio Pochettino.
La fiebre mundialista recién comienza y las redes sociales hicieron lo suyo: los usuarios no se perdieron de subirse a los famosos memes.