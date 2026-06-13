Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming Los europeos y los centroamericanos se enfrentan en el debut de la Copa del Mundo por el Grupo C en el Boston Stadium en el tercer día de competencia. Por Agregar C5N en









El elenco escocés enfrenta al caribeño. Redes sociales

En el tercer día de competencia del Mundial 2026, Haití y Escocia se enfrentan este sábado por el Grupo C en el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos en un duelo histórico para cualquiera de las dos selecciones, ya que, si ganan, alcanzarán un triunfo histórico.

Por un lado, Haití regresa a la Copa del Mundo luego de 52 años después de su primera y única participación. Por otro lado, Escocia vuelve tras 28 y busca hacer historia en un grupo que comparte con Brasil y Marruecos.

Copa del Mundo Mundial 2026 El trofeo más ansiado por todas las selecciones del mundo. El director técnico Sébastien Migné hizo un trabajo fino en la defensa y en los últimos amistosos quedó con buenas sensaciones, a pesar de la reciente derrota contra Perú. Mientras que, Escocia, que ganó ante Dinamarca en el descuento para volver al Mundial, quiere hacer historia, pero debe gestionar la presión.

A qué hora se juega Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026 El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Mustapha Ghorbal. Sera el primer partido que se enfrenten porque no hay antecedentes entre estos dos clubes ni por mundial ni por amistosos.

Cómo ver en vivo Haití vs. Escocia por TV y streaming El encuentro contará con cobertura internacional y en Sudamérica podrá seguirse por DSports y DGO. ESPN por el Plan Premium de Disney +, en DZN, Paramount y TyC Sports. Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas.