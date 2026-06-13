En Vivo
13 de junio de 2026 Inicio

Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Los europeos y los centroamericanos se enfrentan en el debut de la Copa del Mundo por el Grupo C en el Boston Stadium en el tercer día de competencia.

Por
El elenco escocés enfrenta al caribeño.

El elenco escocés enfrenta al caribeño.

Redes sociales

En el tercer día de competencia del Mundial 2026, Haití y Escocia se enfrentan este sábado por el Grupo C en el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos en un duelo histórico para cualquiera de las dos selecciones, ya que, si ganan, alcanzarán un triunfo histórico.

Debuta Brasil en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Brasil debuta contra Marruecos en el tercer día de competencia

Por un lado, Haití regresa a la Copa del Mundo luego de 52 años después de su primera y única participación. Por otro lado, Escocia vuelve tras 28 y busca hacer historia en un grupo que comparte con Brasil y Marruecos.

Copa del Mundo Mundial 2026
El trofeo más ansiado por todas las selecciones del mundo.

El trofeo más ansiado por todas las selecciones del mundo.

El director técnico Sébastien Migné hizo un trabajo fino en la defensa y en los últimos amistosos quedó con buenas sensaciones, a pesar de la reciente derrota contra Perú. Mientras que, Escocia, que ganó ante Dinamarca en el descuento para volver al Mundial, quiere hacer historia, pero debe gestionar la presión.

A qué hora se juega Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026

El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Mustapha Ghorbal. Sera el primer partido que se enfrenten porque no hay antecedentes entre estos dos clubes ni por mundial ni por amistosos.

Cómo ver en vivo Haití vs. Escocia por TV y streaming

El encuentro contará con cobertura internacional y en Sudamérica podrá seguirse por DSports y DGO. ESPN por el Plan Premium de Disney +, en DZN, Paramount y TyC Sports. Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina tiene juez designado para el debut mundialista.

La Selección ya tiene árbitro designado para el debut del Mundial 2026

Rafinha y Achraf Hakimi, referentes de Brasil y Marruecos.

Promesa de partidazo: Brasil contra Marruecos en Nueva York

Mundial 2026: Australia y Turquía debutan en el grupo D. 

Australia vs. Turquía, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Gustavo Alfaro, en el centro de las críticas (y los memes) por la derrota ante Estados Unidos

Mundial 2026: los mejores memes tras la goleada que sufrió Paraguay contra EEUU

Qatar y Suiza abren el grupo B

Qatar y Suiza cierran la primera fecha del grupo B

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

últimas noticias

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, intervino en las negociaciones entre EEUU e Irán. 

Guerra entre EEUU e Irán: Pakistán aseguró que "en las próximas 24 horas" se firmaría la paz

Hace 7 minutos
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, voto a voto en Perú. 

Balotaje en Perú: la Junta Electoral desestimó el pedido de Sánchez de anular miles de mesas

Hace 44 minutos
Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 1 hora
AMMAR presentó un informe histórico en Diputados y exigió derechos laborales plenos.

AMMAR, en el Congreso: "Trabajes en la calle o en OnlyFans, tenés que tener derechos"

Hace 2 horas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de junio

Hace 2 horas