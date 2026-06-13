Australia vs. Turquía, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Los equipos se enfrentan en la ciudad de Vancouver en su debut del grupo D, donde Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y sumó los primeros tres puntos mundialistas.

El Mundial 2026 continúa con su actividad oficial en un fin de semana que tendrá atrapantes partidos y el debut de dos equipos que esperan ser la sorpresa del certamen: Australia y Turquía se enfrentan en Vancouver en su debut del grupo D, donde el viernes Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y sumó los primeros tres puntos mundialistas.

Los Socceroos tendrán su sexta participación seguida en una Copa del Mundo y su preparación para la cita mundialista no fue la mejor, ya que vienen de perder los amistoso ante México (0-1) y empatar 1-1 versus Suiza.

Su gran apuesta es la del jugador Alessandro Circati , quien con sus 22 años viene de tener una gran temporada con el Parma de Italia, a tal punto que es seguido de cerca por el Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone. A pesar de haber sufrido la lesión de ligamento cruzado anterior en septiembre de 2024, logró una recuperación que lo llevó a destacarse también en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Por su parte, Turquía regresa al torneo luego del Mundial de Corea-Japón 2002. Será su tercera participación en la historia y llegó a Estados Unidos con su gran figura Arda Güler, actual jugador del Real Madrid que, con 21 años, se destacó en el conjunto español con 6 goles y 13 asistencias.

A diferencia de su rival, Turquía viene de ganar sus últimos dos partidos amistosos: 4-0 ante Macedonia del Norte y 2-1 contra Venezuela.

A qué hora se juega Australia vs. Turquía, por el Mundial 2026

El encuentro que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Grupo D se llevará a cabo este domingo 13 de junio desde las 1:00 (hora argentina), momento exacto en el que la pelota comenzará a rodar en el césped del imponente Vancouver Stadium.

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Cómo ver en vivo Australia vs. Turquía por TV y streaming

Para disfrutar del duelo en la televisión argentina, los usuarios tendrán a disposición dos alternativas principales. Las señales de DSports y TyC Sports transmitirán el encuentro en directo para todo el territorio nacional, desplegando sus habituales equipos periodísticos para cubrir cada detalle.

Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas. Los clientes de DirecTV podrán seguir las alternativas del compromiso a través de su aplicación DGO, mientras, gracias a un convenio empresarial, el partido entre Australia - Turquía podrá ser visto mediante la plataforma de Flow.