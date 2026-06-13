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13 de junio de 2026 Inicio

Qatar vs. Suiza, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

El equipo europeo es el gran candidato a quedarse con el liderazgo, mientras que enfrente tendrá un elenco asiático que buscará dejar atrás el flojo papel del Mundial anterior: no sumó puntos.

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Qatar y Suiza abren el grupo B

Qatar y Suiza abren el grupo B

Este sábado, la emoción del Mundial 2026 se traslada al Estadio Bahía de San Francisco, donde Qatar y Suiza abrirán el Grupo B. Con el arbitraje del hondureño Said Martínez, ambos seleccionados buscarán comenzar con el pie derecho en una zona que comparten con Canadá y Bosnia, que empataron 1-1.

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La gran noticia del lado qatarí no es solo el juego, sino su entrenador. El español Julen Lopetegui tendrá finalmente su estreno mundialista, cerrando un capítulo personal de ocho años de espera tras su intempestiva salida de la selección española en 2018.

Julen Lopetegui
Julen Lopetegui, la revelación española en Qatar.

Julen Lopetegui, la revelación española en Qatar.

Tras el duro pasaje de 2022, donde la anfitriona no pudo sumar puntos, Qatar busca hoy su primera alegría histórica en mundiales. Para lograrlo, los asiáticos confían plenamente en el talento creativo de Akram Afif, su carta ganadora y abanderado del ataque, con el objetivo de amargarle la tarde a los europeos.

Del otro lado, Suiza llega a su sexta participación consecutiva con el cartel de candidato a liderar el grupo. El equipo de Murat Yakin atraviesa un periodo de transición importante: ya sin la histórica figura de Xherdan Shaqiri, los helvéticos deben reinventarse. El estratega suizo mantiene las dudas por Ruben Vargas y busca ajustar piezas tras el reciente empate ante Australia.

Horario y dónde ver Qatar vs. Suiza

El encuentro comenzará a las 16 y podrá verse por Disney + y Dsports

Qatar vs. Suiza: formaciones

  • Qatar: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi y Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi y Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

  • Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka y Michel Aebishcer; Dan Ndoye y Ruben Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
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