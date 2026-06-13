En Vivo
13 de junio de 2026 Inicio

Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Los datos clave del estreno de la Canarinha y Los Leones del Atlas en la Copa del Mundo, con todos los detalles necesarios para no perderse nada.

Por
Rafinha y Achraf Hakimi

Rafinha y Achraf Hakimi, referentes de Brasil y Marruecos.

Redes sociales

La primera fecha del Mundial de la FIFA 2026 avanza a paso firme y nuevos países hacen su debut en esta edición. Es el caso de Brasil y Marruecos, que se cruzan este sábado en Nueva York. Con tres países compartiendo el rol de anfitriones y con cada una de ellas teniendo una ceremonia de apertura, la imponente estructura del torneo promete revolucionar el deporte mundial.

Debuta Brasil en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Brasil debuta contra Marruecos en el tercer día de competencia

Brasil busca renovar su rol de favorito luego de varios mundiales fallidos, con un plantel lleno de estrellas en lo que será el primer gran torneo de Carlo Ancelotti al frente de un equipo que cuenta con figuras como Vinícius Jr. y Raphinha, además de un siempre orbitante Neymar, que tendrá su despedida mundialista pero no estará en el inicio de esta campaña.

Marruecos, en tanto, viene de ser la primera selección africana en llegar a semifinales en Qatar 2022. El conjunto africano sostiene una base muy sólida cuya gran estrella es Achraf Hakimi, capitán del PSG, secundado por el arquero Yassine Bounou, el mediocampista Sofyan Amrabat y Brahim Díaz en el ataque.

Brasil selección fútbol
Brasil quiere arrancar el Mundial 2026 con el pie derecho.

Brasil quiere arrancar el Mundial 2026 con el pie derecho.

A qué hora se juega Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026

El encuentro que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Grupo C se llevará a cabo este sábado 13 de junio desde las 19 en Argentina, momento exacto en el que la pelota comenzará a rodar en el césped del imponente Estadio de Nueva York.

El esperado choque es garantía de buen fútbol, con dos equipos que saldrán a buscar el partido y demostrar, tanto hacia adentro como hacia afuera, que quieren lograr cosas importantes en esta edición.

Cómo ver en vivo Brasil vs. Marruecos por TV y streaming

Canales Mundial
Hay varias opciones para seguir Brasil vs Marruecos.

Hay varias opciones para seguir Brasil vs Marruecos.

Para disfrutar del debut de la Canarinha ante los Leones del Atlas, los usuarios tendrán a disposición dos alternativas principales. Las señales de Telefe y DSports transmitirán el encuentro en directo para todo el territorio nacional, desplegando sus habituales equipos periodísticos para cubrir cada detalle.

Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas. La plataforma de Disney+ Premium contará con la transmisión en vivo dentro de su catálogo, mientras que los clientes de DirecTV podrán seguir las alternativas del compromiso a través de su aplicación DGO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina tiene juez designado para el debut mundialista.

La Selección ya tiene árbitro designado para el debut del Mundial 2026

Mundial 2026: Australia y Turquía debutan en el grupo D. 

Australia vs. Turquía, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming

Gustavo Alfaro, en el centro de las críticas (y los memes) por la derrota ante Estados Unidos

Mundial 2026: los mejores memes tras la goleada que sufrió Paraguay contra EEUU

El elenco escocés enfrenta al caribeño.

Dos que vuelven al Mundial: Escocia y Haití inician su camino

Qatar y Suiza abren el grupo B

Qatar y Suiza cierran la primera fecha del grupo B

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

últimas noticias

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, intervino en las negociaciones entre EEUU e Irán. 

Guerra entre EEUU e Irán: Pakistán aseguró que "en las próximas 24 horas" se firmaría la paz

Hace 15 minutos
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, voto a voto en Perú. 

Balotaje en Perú: la Junta Electoral desestimó el pedido de Sánchez de anular miles de mesas

Hace 52 minutos
Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 1 hora
AMMAR presentó un informe histórico en Diputados y exigió derechos laborales plenos.

AMMAR, en el Congreso: "Trabajes en la calle o en OnlyFans, tenés que tener derechos"

Hace 2 horas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de junio

Hace 2 horas