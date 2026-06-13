Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026: horario y cómo ver en vivo por TV y streaming Los datos clave del estreno de la Canarinha y Los Leones del Atlas en la Copa del Mundo, con todos los detalles necesarios para no perderse nada. Por Agregar C5N en









Rafinha y Achraf Hakimi, referentes de Brasil y Marruecos. Redes sociales

La primera fecha del Mundial de la FIFA 2026 avanza a paso firme y nuevos países hacen su debut en esta edición. Es el caso de Brasil y Marruecos, que se cruzan este sábado en Nueva York. Con tres países compartiendo el rol de anfitriones y con cada una de ellas teniendo una ceremonia de apertura, la imponente estructura del torneo promete revolucionar el deporte mundial.

Brasil busca renovar su rol de favorito luego de varios mundiales fallidos, con un plantel lleno de estrellas en lo que será el primer gran torneo de Carlo Ancelotti al frente de un equipo que cuenta con figuras como Vinícius Jr. y Raphinha, además de un siempre orbitante Neymar, que tendrá su despedida mundialista pero no estará en el inicio de esta campaña.

Marruecos, en tanto, viene de ser la primera selección africana en llegar a semifinales en Qatar 2022. El conjunto africano sostiene una base muy sólida cuya gran estrella es Achraf Hakimi, capitán del PSG, secundado por el arquero Yassine Bounou, el mediocampista Sofyan Amrabat y Brahim Díaz en el ataque.

Brasil selección fútbol Brasil quiere arrancar el Mundial 2026 con el pie derecho. A qué hora se juega Brasil vs. Marruecos, por el Mundial 2026 El encuentro que marcará el estreno de ambos seleccionados en el Grupo C se llevará a cabo este sábado 13 de junio desde las 19 en Argentina, momento exacto en el que la pelota comenzará a rodar en el césped del imponente Estadio de Nueva York.

El esperado choque es garantía de buen fútbol, con dos equipos que saldrán a buscar el partido y demostrar, tanto hacia adentro como hacia afuera, que quieren lograr cosas importantes en esta edición.

Cómo ver en vivo Brasil vs. Marruecos por TV y streaming Canales Mundial Hay varias opciones para seguir Brasil vs Marruecos. Para disfrutar del debut de la Canarinha ante los Leones del Atlas, los usuarios tendrán a disposición dos alternativas principales. Las señales de Telefe y DSports transmitirán el encuentro en directo para todo el territorio nacional, desplegando sus habituales equipos periodísticos para cubrir cada detalle. Por el lado de los consumidores que prefieren volcarse a las pantallas digitales o sintonizar el encuentro desde dispositivos móviles, las opciones de streaming en el país serán variadas. La plataforma de Disney+ Premium contará con la transmisión en vivo dentro de su catálogo, mientras que los clientes de DirecTV podrán seguir las alternativas del compromiso a través de su aplicación DGO.