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11 de junio de 2026 Inicio

Omar Artan, el árbitro somalí deportado por EEUU, dirigirá la Supercopa de la UEFA

El juez se quedó afuera del Mundial 2026 luego de que las autoridades migratorias norteamericanas le impidieran el acceso en la previa del inicio de la Copa del Mundo. El nefasto hecho le brindó una inesperada popularidad, y fue designado para el partido entre los dos campeones de Europa.

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Omar Artan ganó una inesperada notoriedad tras la deportación de Estados Unidos.

Omar Artan ganó una inesperada notoriedad tras la deportación de Estados Unidos.

FIFA

El árbitro somalí Omar Artan, quien se quedó fuera del Mundial 2026 porque Estados Unidos lo deportó cuando se aprestaba a ingresar al país, fue confirmado este jueves para dirigir la Supercopa de la UEFA en agosto. Además, una hora antes del anuncio, recibió un cheque de u$s50 mil por parte de un empresario local.

En el plantel de Curazao para el Mundial 2026 25 de 26 jugadores son nacidos en Países Bajos.
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El ente rector del fútbol europeo informó que Artan arbitrará el partido del 12 de agosto entre Paris Saint-Germain, ganador de la Champions, y Aston Villa, que conquistó la Europa League. El encuentro se disputará en Salzburgo, Austria.

Artan recibió una bienvenida de héroe al regresar a Somalia el miércoles, días después de que las autoridades de Estados Unidos le negaran la entrada en Miami pese a haber sido seleccionado por la FIFA para trabajar en el Mundial.

Funcionarios de Estados Unidos afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas.

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Omar Abdulkadir Artan fue deportado al intentar ingresar a Estados Unidos para participar del Mundial 2026.

Omar Abdulkadir Artan fue deportado al intentar ingresar a Estados Unidos para participar del Mundial 2026.

La decisión de designar a Artan para arbitrar el partido de la Supercopa de la UEFA se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje. Ambas asociaciones comparten el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, expresó: "Omar Artan es un árbitro joven y excelente, con amplia experiencia, que ha demostrado su valía en la máxima competición de la CAF. El fútbol une a las personas, y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a su excepcional capacidad arbitral, que le ha valido esta prestigiosa designación. Agradezco a mi amigo, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, su entusiasta apoyo a nuestra iniciativa".

Quién es Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí al que Estados Unidos le negó la visa para el Mundial 2026

Omar Abdulkadir Artan es un destacado juez con una ascendente carrera en el fútbol internacional. Se convirtió en árbitro FIFA en 2018, con 26 años. El silbante recibió su escarapela oficial de la FIFA en el año 2018, lo que le permitió pitar fuera de su país natal.

Hizo historia en enero de 2024 al convertirse en el primer somalí en arbitrar en la Copa Africana de Naciones, dirigiendo el partido del Grupo E entre Túnez y Namibia. También pitó en partidos de alto perfil en la Liga de Campeones de la CAF y la Copa Africana de Naciones 2026.

Su gran nivel en los torneos de clubes y en las eliminatorias le valieron el premio al Árbitro del Año en África en 2025, lo que lo consolidó como el mejor exponente del arbitraje en todo su continente.

La elección de Artan para la Copa del Mundo de 2026 representaba un hecho histórico para su nación, ya que era el primer ciudadano somalí en llegar a un mundial de mayores, pero las leyes de migración de Estados Unidos se interpusieron en este hito.

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