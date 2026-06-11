Preocupación para Lionel Scaloni en el Mundial 2026: se lesionó un titular de la Selección argentina y es duda para el debut contra Argelia El futbolista terminó con molestias físicas luego del amistoso ante Honduras y llenó de dudas al entrenador, que el viernes daría a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo. Por Agregar C5N en









Scaloni analiza la situación de Tagliafico.

En la jornada donde se inicia el Mundial 2026 de Estados Unidos- Canadá y México, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia: un jugador titular se lesionó y es duda para debut ante Argelia del martes 16 a las 22.

El futbolista terminó con molestias físicas luego del amistoso ante Honduras y llenó de dudas al DT, que el viernes daría a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

La información marca que Nicolás Tagliafico terminó con una contractura en el sóleo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste. De esta manera, el lateral surgido en Banfield se suma al listado de afectados junto a Nicolás González, quien tiene una sobrecarga muscular y el miércoles se entrenó de manera diferenciada.

Tagliafico Nicolás Tagliafico está en duda para el debut ante Argelia. Según consigna TyC Sports, en principio ninguno de los dos futbolistas correría riesgo de participar en la Copa del Mundo. Se esperan que se realizarán estudios durante la jornada para evaluar si hay riesgo de lesión seria. De esta manera, Facundo Medina aparece como la primera opción para Scaloni sobre la banda izquierda de la defensa en caso que el ex Independiente no pueda estar presente.

Gianni Infantino mencionó a Argentina entre los equipos con más chances de ganar el Mundial 2026 A horas del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó a Argentina entre los equipos que ve "muy bien" para ganar la Copa del Mundo, aunque deslizó: "Será muy difícil vaticinar quién puede ganar". Su paso por Ciudad de México le recordó a Diego Maradona en el estadio Azteca en 1986 y definió: "Fue una emoción única".