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11 de junio de 2026 Inicio

Preocupación para Lionel Scaloni en el Mundial 2026: se lesionó un titular de la Selección argentina y es duda para el debut contra Argelia

El futbolista terminó con molestias físicas luego del amistoso ante Honduras y llenó de dudas al entrenador, que el viernes daría a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

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Scaloni analiza la situación de Tagliafico.

Scaloni analiza la situación de Tagliafico.

En el plantel de Curazao para el Mundial 2026 25 de 26 jugadores son nacidos en Países Bajos.
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El futbolista terminó con molestias físicas luego del amistoso ante Honduras y llenó de dudas al DT, que el viernes daría a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

La información marca que Nicolás Tagliafico terminó con una contractura en el sóleo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste. De esta manera, el lateral surgido en Banfield se suma al listado de afectados junto a Nicolás González, quien tiene una sobrecarga muscular y el miércoles se entrenó de manera diferenciada.

Tagliafico
Nicol&aacute;s Tagliafico est&aacute; en duda para el debut ante Argelia.&nbsp;&nbsp;

Nicolás Tagliafico está en duda para el debut ante Argelia.

Según consigna TyC Sports, en principio ninguno de los dos futbolistas correría riesgo de participar en la Copa del Mundo. Se esperan que se realizarán estudios durante la jornada para evaluar si hay riesgo de lesión seria. De esta manera, Facundo Medina aparece como la primera opción para Scaloni sobre la banda izquierda de la defensa en caso que el ex Independiente no pueda estar presente.

Gianni Infantino mencionó a Argentina entre los equipos con más chances de ganar el Mundial 2026

A horas del inicio del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mencionó a Argentina entre los equipos que ve "muy bien" para ganar la Copa del Mundo, aunque deslizó: "Será muy difícil vaticinar quién puede ganar". Su paso por Ciudad de México le recordó a Diego Maradona en el estadio Azteca en 1986 y definió: "Fue una emoción única".

Infantino también ve con posibilidades de ganar a España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Marruecos, Senegal y Noruega. "Hay muchos factores que condicionarán lo que pase, pero todos los equipos están muy bien preparados. Vamos a disfrutarlo", concluyó el abogado en conferencia de prensa.

Sobre el Mundial de México 1986 destacó: "Recordamos el 'Ta ta ta' de ese golazo. También la final contra Alemania". "El recuerdo de este estadio es único, el Azteca tiene magia", insistió el dirigente deportivo. Este jueves el Estadio Azteca romperá un récord absoluto al convertirse en el único recinto del planeta en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

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