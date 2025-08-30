Los 4 futbolistas argentinos que están en Arabia: dos fueron parte de la Selección Tras el arribo de Cristiano Ronaldo, cada vez son más los jugadores que deciden sumarse a la Saudi Pro League. Dos argentinos lo hicieron en este mercado de pases. Por







Dos jugadores argentinos llegaron a Arabia Saudita en 2025.

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr FC en enero de 2023 fue la imagen más emblemática de una tendencia que se viene dando en los últimos años. Cada vez son más los futbolistas de todas partes del mundo que se suman a la liga de Arabia Saudita, incluidos varios argentinos.

Lo que antes era visto como un torneo poco competitivo y de bajo nivel empezó a ganarse un lugar en el mapa gracias a inversiones millonarias y nombres relevantes. La Saudi Pro League ya no es un destino para terminar la carrera tranquilo, sino un lugar donde jugadores y entrenadores buscan sumar minutos e ingresos.

Actualmente hay cuatro futbolistas argentinos en clubes saudíes: dos de ellos llegaron en 2024 y los otros dos acaban de sumarse en este mercado de pases. Esto incluye dos jugadores que pasaron por la Selección argentina, tanto la mayor como la Sub 23.

Futbolistas argentinos en Arabia Saudita Redes sociales 1. Matías Vargas El mediocampista salteño, quien representó a la Selección argentina Sub 23 y a la mayor en un puñado de amistosos, es actual jugador del Al-Fateh SC. Debutó en Primera en 2015 con la camiseta de Vélez; luego pasó por el Espanyol de Barcelona, el Adana Demirspor turco y el Shanghái Port antes de llegar libre a la Saudi Pro League en 2024. Lleva 20 partidos y 7 goles.

2. Juan Pablo Cozzani El arquero mendocino, que viene de salir campeón del Apertura 2025 con Platense, acaba de ser presentado como nuevo refuerzo del Al-Kholood. Tras formarse en las inferiores de Lanús, jugó en San Martín de San Juan y Deportivo Maipú antes de sumarse al Calamar. También salió campeón del Preolímpico Sudamericano 2020 con la Selección argentina Sub 23.

3. Valentín Vada Después de dos temporadas en el Rubin Kazán de Rusia, el mediocampista santafesino acaba de sumarse al Damac FC de Arabia Saudita: llegó con el pase en su poder y firmó contrato por dos años. Antes jugó en el Girondins de Burdeos y pasó varias temporadas en el fútbol español, donde vistió las camisetas del Almería, el Tenerife y el Real Zaragoza. 4. Isaías Rodríguez El defensor llegó al Al-Ittihad en septiembre del año pasado en medio de una fuerte polémica con Boca, club donde se formó. Después de que se ausentara sin aviso de tres entrenamientos de la Reserva, delegados del club fueron a buscarlo a su casa y descubrieron que había viajado a Arabia Saudita. Rodríguez no tenía ningún contrato profesional firmado con el Xeneize.