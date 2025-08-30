Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito Una miniserie de la plataforma de streaming que combina suspenso, romance y crítica social, con un elenco encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión.







El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno. @ester_exposito

Netflix suma a su catálogo una producción que se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo. Alguien tiene que morir es una miniserie de tres capítulos que se distingue por su intensidad dramática y por la fuerza de su elenco. Con Ester Expósito en el papel de Cayetana Aldama, la historia se convierte en un retrato de tensiones familiares, represión social y pasiones ocultas.

La trama, ambientada en la España de mediados del siglo XX, refleja una sociedad rígida donde las apariencias lo definen todo y cualquier desviación del orden establecido genera escándalo. Esa ambientación no solo marca el contexto, sino que también potencia los conflictos de los protagonistas.

El proyecto, estrenado en 2020, sigue atrayendo visualizaciones dentro de la plataforma gracias a su brevedad y a la manera en que cada escena concentra un peso narrativo clave. Tres episodios son suficientes para que el relato avance con ritmo sostenido, instalándose como una opción maratónica para quienes buscan una historia atrapante y contundente.

Alguien tiene que morir Ester Expósito interpreta a Cayetana Aldama en una de sus actuaciones más elogiadas. Netflix Netflix: sinopsis de Alguien tiene que morir El relato sigue a Gabino Falcón, interpretado por Alejandro Speitzer, quien regresa a España tras vivir en México. Su regreso no es del todo convencional: lo acompaña Lázaro, encarnado por el bailarín Isaac Hernández, un joven con el que mantiene un vínculo más cercano de lo que aparenta.

La presencia de Lázaro desata un conflicto inmediato en la familia Falcón. La prometida de Gabino, Cayetana, comienza a notar que el compromiso pactado corre riesgo de quebrarse, mientras los padres del protagonista enfrentan la presión social y el desconcierto por la relación de su hijo.