Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito

Una miniserie de la plataforma de streaming que combina suspenso, romance y crítica social, con un elenco encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión.

El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno.

@ester_exposito

Netflix suma a su catálogo una producción que se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo. Alguien tiene que morir es una miniserie de tres capítulos que se distingue por su intensidad dramática y por la fuerza de su elenco. Con Ester Expósito en el papel de Cayetana Aldama, la historia se convierte en un retrato de tensiones familiares, represión social y pasiones ocultas.

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
La trama, ambientada en la España de mediados del siglo XX, refleja una sociedad rígida donde las apariencias lo definen todo y cualquier desviación del orden establecido genera escándalo. Esa ambientación no solo marca el contexto, sino que también potencia los conflictos de los protagonistas.

El proyecto, estrenado en 2020, sigue atrayendo visualizaciones dentro de la plataforma gracias a su brevedad y a la manera en que cada escena concentra un peso narrativo clave. Tres episodios son suficientes para que el relato avance con ritmo sostenido, instalándose como una opción maratónica para quienes buscan una historia atrapante y contundente.

Alguien tiene que morir
Ester Expósito interpreta a Cayetana Aldama en una de sus actuaciones más elogiadas.

Netflix: sinopsis de Alguien tiene que morir

El relato sigue a Gabino Falcón, interpretado por Alejandro Speitzer, quien regresa a España tras vivir en México. Su regreso no es del todo convencional: lo acompaña Lázaro, encarnado por el bailarín Isaac Hernández, un joven con el que mantiene un vínculo más cercano de lo que aparenta.

La presencia de Lázaro desata un conflicto inmediato en la familia Falcón. La prometida de Gabino, Cayetana, comienza a notar que el compromiso pactado corre riesgo de quebrarse, mientras los padres del protagonista enfrentan la presión social y el desconcierto por la relación de su hijo.

Secretos, sospechas y traiciones se mezclan en un escenario donde el amor prohibido desafía los códigos establecidos. La historia utiliza esa tensión como motor narrativo y la transforma en un thriller cargado de intriga, donde cada decisión tiene consecuencias irreversibles.

Tráiler de Alguien tiene que morir

Embed - Alguien tiene que morir | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Alguien tiene que morir

La miniserie cuenta con un elenco de gran nivel que potencia la trama y aporta diversidad a los personajes:

  • Ester Expósito como Cayetana Aldama, la prometida de Gabino, atrapada entre el deber familiar y la desilusión amorosa.
  • Alejandro Speitzer como Gabino Falcón, el joven que regresa a España tras vivir en México y cuya relación con Lázaro desencadena el conflicto central.
  • Isaac Hernández como Lázaro, un bailarín que acompaña a Gabino desde México y con quien mantiene un vínculo íntimo que provoca tensiones familiares.
  • Carmen Maura como Mina Falcón, la abuela de Gabino, un personaje severo y símbolo de la rigidez social de la época.
  • Cecilia Suárez como Mina Aldama, madre de Gabino, quien lidia con la presión social y la protección de su familia.
  • Ernesto Alterio como Gregorio Falcón, padre de Gabino, representante del conservadurismo y la tradición.
  • Carlos Cuevas como Alonso Aldama, un joven cercano a la familia que encarna los prejuicios y la intolerancia de la sociedad.
  • Mariola Fuentes como Rosario, empleada doméstica que observa de cerca las tensiones dentro de la casa.
  • Pilar Castro como Amparo, figura secundaria que aporta a la construcción del clima familiar y social.
  • Juan Carlos Vellido como Rafael, otro de los personajes vinculados al círculo de los Falcón, con un rol ligado a las tensiones de poder.

Este conjunto de intérpretes sostiene un relato donde se entrelazan romance, crimen y suspenso, consolidando a la producción como una de las series españolas más comentadas de los últimos años.

