Es argentino, juega en Europa y festejó un gol a lo Cristiano Ronaldo El mediocampista marcó un golazo en la Copa Carabao. Ya suma 17 partidos con su equipo. Por







Festejó un gol como Cristiano Ronaldo. 2playbook

Carlos Alcaraz volvió a ser protagonista en Inglaterra con un tanto que rápidamente recorrió las redes sociales. El exmediocampista de Racing, que hoy defiende los colores del Everton, abrió el marcador con un golazo en la segunda ronda de la Copa de la Liga y sorprendió a todos con su festejo, inspirado en el clásico grito y salto de Cristiano Ronaldo.

El partido se disputó en el Hill Dickinson Stadium, el moderno estadio del conjunto de Liverpool que demandó cuatro años de construcción y una inversión millonaria. En ese lugar, los Toffees superaron por 2-0 al Mansfield Town, un equipo de la League One, tercera categoría del fútbol británico, asegurando su pase a la siguiente instancia del torneo.

La jugada que derivó en el tanto de Alcaraz llegó en el inicio del segundo tiempo. Luego de una combinación dentro del área que comenzó con el juvenil Harry Armstrong, la pelota quedó servida para el argentino, que definió con precisión desde afuera y la colocó junto al palo más lejano del arquero.

Para festejarlo, corrió hacia la tribuna para celebrar con la icónica postura del portugués, desatando la ovación de los hinchas locales. Antes del pitazo final, Alcaraz dejó el campo de juego reemplazado por Iliman Ndiaye y fue despedido con aplausos por todo el estadio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Everton/status/1960830637654331742&partner=&hide_thread=false Charly with the breakthrough!



#CarabaoCup highlights — Everton (@Everton) August 27, 2025 Los números de Carlos Alcaraz en Everton Desde su llegada al equipo de Liverpool, Alcaraz disputó un total de 17 partidos oficiales. En la Premier League jugó 16 encuentros, en los que aportó 2 goles y 3 asistencias, mientras que en la Copa de la Liga acumula 2 presentaciones con un tanto convertido.

Carlos Alcaraz GettyImages Desde su llegada a Inglaterra, el exfutbolista de Racing parece estar mostrando signos de su adaptación a la intensidad del fútbol inglés y ya empieza a dejar su marca. Sus aportes en goles y asistencias son una muestra de su capacidad para generar impacto en ofensiva, lo que le servirá para consolidarse como una pieza clave en el mediocampo del Everton.