Lionel Scaloni presenció la práctica de un equipo del fútbol argentino en el predio de la AFA

El entrenador de la Selección argentina compartió la sesión de trabajo con el plantel de un club de Primera División, el cual acaba de disputar la Copa Argentina. ¿De cuál se trata?

Lionel Scaloni estuvo en el entrenamiento de Unión.

Lionel Scaloni estuvo en el entrenamiento de Unión.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sorprendió al plantel de Unión de Santa Fe en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza y los acompañó luego de que los santafesinos hayan perdido por penales ante River en la Copa Argentina y en la previa del partido por el torneo Clausura.

El equipo de Leonardo Madelón llegó desde Mendoza, en donde perdió ante el equipo de Marcelo Gallardo, y quedaron afuera, para instalarse en Buenos Aires. Sucede que el domingo juega en el estadio Presidente Perón en Avellaneda contra Racing, el elenco entrenado por Gustavo Costas.

Con ese panorama, Scaloni dialogó con el DT y compartió momentos con los futbolistas. El club compartió las imágenes del encuentro en sus redes sociales y destacaron la presencia del DT campeón del mundo.

“Ya enfocados en Racing, recibimos una sorpresa en el entrenamiento de esta tarde en el Predio Lionel Andres Messi”, escribieron desde el club y pusieron una foto del plantel entero junto con Scaloni. Las redes se llenaron de mensajes de alegría por la visita.

En simultáneo, Scaloni prepara a la Selección argentina para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primer encuentro será el jueves 4 de septiembre ante Venezuela en el estadio Monumental, en lo que será el último encuentro de Lionel Messi por Eliminatorias en el país, mientras que el 9 visitará a Ecuador en el estado Monumental, pero de Guayaquil.

