Tras los graves incidentes contra U. de Chile, Independiente empató con Instituto en Córdoba En un partido lleno de polémicas y un mal arbitraje de Lobo Medina, el Rojo volvió a jugar tras la barbarie que vivió contra el equipo chileno y no salió del 0-0 en Alta Córdoba. Aún no ganó en lo que va del torneo y está último en la Zona B.







Tras los graves incidentes, Independiente volvió a jugar.

Independiente empató 0-0 con Instituto, en Alta Córdoba, por la fecha 7 del Torneo Clausura tras los graves incidentes que vivió en el partido contra la U. de Chile por Copa Sudamericana. El Rojo no levanta cabeza en el campeonato local y continúa sin triunfos y en el último puesto de la Zona B. Para destacar el mal arbitraje de Luis Lobo Medina, que fue determinante en el desarrollo del juego.

En un partido donde se luchó más de lo que se jugó, fue el equipo de Julio Vaccari quien fue perjudicado en dos jugadas puntuales donde debió expulsar a un jugador de Instituto. El referí sólo amonestó al paraguayo Juan Franco, tras una fuerte infracción a Facundo Zabala; mientras la otra polémica estuvo en la falta del ya amonestado Francis Mac Allister sobre Walter Mazzantti que podría haberle costado la expulsión.

Final en el Monumental Presidente Perón. pic.twitter.com/zbU0tQ7wUL — C. A. Independiente (@Independiente) August 30, 2025 En el complemento, sin jugadas claras de gol, el cero no se rompió en Alta Córdoba. Sin embargo, otra vez la polémica se adueñó en el estadio Presidente Perón sobre el final: el arquero Rodrigo Rey tomó la pelota fuera del área cuando Acevedo se iba mano a mano al gol y Lobo Medina sancionó tiro libre para Instituto. Con el tiempo cumplido, el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro, ya que desde el VAR, le confirmó que el 1 del Rojo le había tomado el balón dentro del área.

De esta manera, el Rojo no gana aun en lo que va del Torneo Clausura y aguarda la definición de Conmebol para saber cuál será su futuro en la Copa Sudamericana. La próxima fecha jugará ante Banfield, el sábado 13 de septiembre, tras la fecha FIFA.