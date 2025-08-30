IR A
Arrestaron en Corea del Sur a PSY, el creador de "Gangnam Style"

El reconocido cantante surcoreano fue detenido bajo la sospecha de haber obtenido fármacos de forma ilícita, sin la prescripción médica adecuada.

PSY sufre de un trastorno crónico del sueño.

PSY sufre de un trastorno crónico del sueño.

El reconocido cantante surcoreano PSY, famoso a nivel mundial por su éxito "Gangnam Style", fue detenido bajo la sospecha de haber obtenido fármacos de forma ilícita, sin la prescripción médica adecuada.

Según la agencia de noticias local Yonhap, el artista, cuyo nombre real es Park Jae-sang, se encuentra en una comisaría de Seúl junto al médico señalado por proporcionarle las medicinas de manera ilegal. El médico negó los cargos, argumentando que el tratamiento de su paciente se llevó a cabo "de forma remota".

La investigación preliminar indica que desde 2022 PSY no acudía al hospital en persona, sino que enviaba a terceros a recoger los medicamentos. Entre los fármacos que presuntamente obtuvo de esta forma se encuentran Xanax, usado para tratar la ansiedad y los ataques de pánico, y Stilnox, un sedante hipnótico para inducir el sueño.

A raíz de estas sospechas, las autoridades allanaron el Hospital Universitario donde se habrían retirado los medicamentos y confiscaron los informes médicos del cantante como parte de la evidencia.

La compañía de talentos que representa a PSY, P Nation, asumió públicamente los hechos y ofreció detalles sobre la salud del artista de 47 años. A través de un comunicado, la empresa reconoció un "error y una omisión" al permitir que un tercero retirara un medicamento para dormir que requería receta médica.

En el comunicado, P Nation también aclaró que PSY sufre de un trastorno crónico del sueño y que está tomando pastillas bajo la prescripción de su médico. Aunque reconocieron que en algunos casos terceras personas recibieron los medicamentos en su nombre, enfatizaron que no hubo recetas emitidas a través de un representante.

