IR A
IR A

De qué se trata El cliente, la película cargada de suspenso que es de lo mejor de Netflix

Un relanzamiento estadounidense de 1994 llegó a esta popular plataforma de streaming y es tendencia.

El cliente es una película de 1994 con una super trama llena de intriga y suspenso que ya está disponible en Netflix y es tendencia.

El cliente es una película de 1994 con una super trama llena de intriga y suspenso que ya está disponible en Netflix y es tendencia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming y la convierten en la número uno, siendo tendencia en el mundo entero. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios hacen que sea de este modo.

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

Ahora, ya está disponible El cliente, la película que es furor en la gran N roja. Un relanzamiento estadounidense de 1994 que escaló rápidamente entre las más vistas en este sitio web. Se trata de una superproducción llena de drama, intriga, mafia y con trama de abogados. A continuación te dejamos más detalles.

Sinopsis de El cliente, la película que es furor en Netflix

Mark Sway es un niño de once años que, tras haber sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia, ha quedado traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá gravemente amenazada. Mientras un ambicioso fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad, su única aliada es una valiente abogada que arriesgará su carrera e incluso su vida con tal de salvarlo.

cliente

Tráiler de El cliente

Embed - Kitustrailers: EL CLIENTE (Trailer en español)

Reparto de El cliente

  • Susan Sarandon como Reggie Love
  • Brad Renfro como Mark Sway
  • Tommy Lee Jones como Roy Foltrigg
  • David Speck como Ricky Sway
  • Mary-Louise Parker como Dianne Sway
  • Anthony LaPaglia como Barry 'The Blade' Muldano
  • Kim Coates como Paul Gronke
  • Amy Hathaway como Karen
el-cliente

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El formato breve y contundente convirtió a esta producción en una de las series de Netflix más comentadas desde su estreno.
play

Tiene 3 capítulos, está en Netflix y tiene como protagonista a Ester Expósito

Este estreno de Netflix está siendo de las Películas más vistas
play

Acción extrema y remake: esta película con paisajes increíbles llegó a Netflix y se metió entre lo más visto

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Las novedades de Netflix que están mirando todos
play

Cuál es la película con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones que te dejará tenso hasta el final y es tendencia en Netflix

Netflix trae estrenos desde el primer hasta el último día de septiembre 2025.

Imperdibles: las series y películas que estrena Netflix en septiembre 2025

últimas noticias

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

Hace 5 minutos
Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Francos negó que el alguien del Gobierno esté detrás de la filtración de los audios de Karina Milei y volvió a hablar de "operación política"

Hace 7 minutos
San Lorenzo y Huracán no se sacaron ventajas en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo y Huracán empataron 0-0 en un clásico caliente en el Nuevo Gasómetro

Hace 18 minutos
La activista saludó a la exmandataria que salió al balcón de su departamente en Constitución.

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

Hace 20 minutos
Famosos y outsiders: todos pueden ser candidatos.

Elecciones 2025: cuál es la estrategia detrás de la construcción de los candidatos políticos

Hace 50 minutos