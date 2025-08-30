De qué se trata El cliente, la película cargada de suspenso que es de lo mejor de Netflix

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que llegan a esta popular plataforma de streaming y la convierten en la número uno, siendo tendencia en el mundo entero. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios hacen que sea de este modo.
Ahora, ya está disponible El cliente, la película que es furor en la gran N roja. Un relanzamiento estadounidense de 1994 que escaló rápidamente entre las más vistas en este sitio web. Se trata de una superproducción llena de drama, intriga, mafia y con trama de abogados. A continuación te dejamos más detalles.
Sinopsis de El cliente, la película que es furor en Netflix
Mark Sway es un niño de once años que, tras haber sido testigo del suicidio de un abogado de la mafia, ha quedado traumatizado, porque sabe que si revela lo que ha visto su vida se verá gravemente amenazada. Mientras un ambicioso fiscal federal no deja de presionarlo para que diga la verdad, su única aliada es una valiente abogada que arriesgará su carrera e incluso su vida con tal de salvarlo.
Tráiler de El cliente
Embed - Kitustrailers: EL CLIENTE (Trailer en español)
Reparto de El cliente
- Susan Sarandon como Reggie Love
- Brad Renfro como Mark Sway
- Tommy Lee Jones como Roy Foltrigg
- David Speck como Ricky Sway
- Mary-Louise Parker como Dianne Sway
- Anthony LaPaglia como Barry 'The Blade' Muldano
- Kim Coates como Paul Gronke
- Amy Hathaway como Karen