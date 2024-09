Los 11 momentos de Ángel Di María en la Selección argentina: historia de una redención

Será difícil para el director técnico, los jugadores y los hinchas acostumbrarse a la ausencia de Di María con la camiseta albiceleste. Fueron 16 años, 145 partidos, 31 goles, cuatro títulos en la mayor, una medalla de oro en Beijing 2008 y un título mundial juvenil en Canadá 2007. Demasiada gloria para ese flaquito que, desde Rosario, se animó a conquistar el planeta a pura gambeta y demostró un coraje gigante para sobreponerse a los golpes de la vida, las lesiones y la injusticia de los insultos, que tanto dañaron a su familia y amigos.

Di María Scaloni Scaloni llenó de elogios a Di María antes del homenaje que le hará la AFA.

Las palabras justas sobre Di María las tuvo el director técnico de la Albiceleste, en la previa al encuentro contra Chile, por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026: "El homenaje a Ángel es merecidísimo. Él merece un homenaje con su gente, en Argentina. Creo que ha sido un futbolista para la Selección de los mejores de la historia. Ha dejado un legado imborrable y todos tienen que ver lo que él ha hecho, que no se ha rendido nunca, ha pasado momentos complicados y ha seguido. De eso se trata un poco la vida y el fútbol. Además de eso, es un chico espectacular y ha demostrado todo lo que vale".

Este jueves, un rato antes del encuentro, Di María volverá a pisar el césped del estadio Monumental para recibir esas ovaciones que, cómo expresó en las últimas semanas en ESPN, sirvieron como reivindicación para él y, en especial, para los suyos: "Fueron inolvidables para mí y para mi familia. Lo dijo muchas veces mi mujer, que estaba en la cancha y escuchaba que me puteaban, y veía que mis viejos estaban sufriendo. Es lo que a uno le hace mal y le lastima. Ahora pudieron escuchar cuando me cantan 'Fideeeeeo' y me hace feliz que lo escuchen ellos. No pedía más nada que eso. Lo tuve al final y es lo mas lindo".

Ángel Di María La imagen final de Di María: logró el bicampeonato de América. Redes sociales

Los 11 momentos de Ángel Di María en la Selección

1) Campeón mundial con la Selección sub 20 en Canadá 2007

Di María llevaba un año y medio en la Primera División de Rosario Central. Rápidamente, desde el sector izquierdo del mediocampo, se mostró como una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. Por eso, se ganó un lugar en la lista de convocados por el entrenador Hugo Tocalli. Fue un equipo de lujo, liderado por Sergio Agüero, y acompañado por Chiquito Romero, Ever Banega, Papu Gómez, Maxi Moralez y Mauro Zárate.

Fideo metió dos goles clave contra Polonia -en octavos de final- y otro frente a Chile en la semifinal. En ese duelo sudamericano se generó un inconveniente muscular que lo marginó de la final: fue 2-1 a República Checa, que significó la primera consagración con la camiseta albiceleste y, a la vez, la última de Argentina en la Copa del Mundo Sub 20.

2) Un golazo que valió la medalla dorada en los Juegos Olímpicos 2008

Di María gol a Nigeria La sonrisa de Ángel se contrasta con la decepción de los jugadores nigerianos.

En la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Di María convirtió un golazo para el triunfo 1-0 de Argentina sobre Nigeria y así conseguir la medalla dorada. El equipo dirigido por Sergio Batista contó con jugadores de lujo como Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano, Sergio Agüero, Fernando Gago y Sergio Romero, entre otros. Sin embargo, Fideo fue clave y no solo por lo hecho en el partido decisivo, sino que metió un tanto en tiempo suplementario contra Países Bajos, por los cuartos de final.

3) El debut en la Selección mayor

Tras la consagración en la cita olímpica en China, Alfio Basile decidió convocar a Di María para disputar las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El 6 de septiembre de 2008, Angelito tuvo su estreno con el seleccionado mayor frente a Paraguay, en el estadio Monumental. Fue titular, con el número 7, y luego salió reemplazado en el comienzo del segundo tiempo por Carlos Tevez, autor del 1-1 final.

Dos años después, ya con Diego Armando Maradona como técnico, jugaría su primer mundial en territorio africano. El Pelusa dejó una frase para la historia: "A Di María me lo resistían. Todos querían que ponga a otros jugadores en ese puesto. Y yo le dije al pibe 'yo muero con vos'. Yo lo veía. El pibe pasaba la línea de la pelota con una facilidad bárbara y te encaraba. De punta, como dicen los italianos, te hace destrozos. Tiene enganche para adentro, para afuera… y tiene un remate bárbaro y unos centros bárbaros. Y es guapo".

4) El primer golpe: se pierde la final de Brasil 2014 por lesión

Di María lesión en Brasil 2014 Di María sufrió una lesión en los cuartos de final con Bélgica.

Argentina llegó a la final de la Copa del Mundo en Brasil 2014, luego de 24 años sin disputar un encuentro decisivo. Sin embargo, el equipo de Alejandro Sabella afrontó el duelo con Alemania sin uno de sus jugadores fundamentales: Di María, que sufrió un desgarro en el muslo derecho durante por los cuartos de final contra Bélgica. Anteriormente, en octavos, había convertido el tanto de la victoria contra Suiza en el alargue.

5) Se lesiona en la final de la Copa América 2015

El conjunto dirigido por Gerardo Martino arribó a la final del torneo continental, disputado en Chile, con clara supremacía sobre los rivales. Todo estaba dado para romper la racha adversa sin títulos, aunque durante el encuentro decisivo frente a La Roja se complicó la situación. Di María sintió una molestia muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha y debió abandonar el campo de juego a los 29 minutos. Lo ocurrido después, fue una estaca para el plantel: empate 0-0 y derrota en los penales.

6) Copa América Centenario 2016: otro inconveniente físico y una nueva desilusión

La tercera final no fue la vencida para la Selección, que cayó nuevamente con disparos desde los 12 pasos frente al elenco chileno de Jorge Sampaoli y generó hasta el anuncio de retiro de la Selección de Lionel Messi. Durante el torneo, Di María sufrió un desgarro en la fase de grupos, pero debido al calendario llegó disputar el encuentro decisivo en Estados Unidos. Sin embargo, estaba disminuido físicamente y debió ser reemplazado a los 13' del segundo tiempo por Matías Kranevitter.

7) Copa América 2021: cuando "se rompió la pared" en el Maracaná

Di María Argentina Brasil final Copa América 2021 La exquisita definición sobre Alisson para lograr el título en Río de Janeiro. Télam

Tras la frustración en Rusia 2018, con eliminación en octavos contra Francia -a pesar de un golazo de Fideo-, se generó la salida abrupta de Jorge Sampaoli y la dirección técnica recayó en Lionel Scaloni, que era uno de sus asistentes. A pesar de ello, el seleccionado sufrió un recambio generacional y sólo permanecieron Messi, Otamendi, Agüero y Di María. Así fue que en la Copa América 2021 en Brasil, durante la pandemia de Covid-19, la Scaloneta dio su primer gran golpe: venció a la Canarinha con un golazo de Ángel y cortó una racha adversa de 28 años sin títulos en el seleccionado mayor. "Se rompió la pared después de dármela tanto en la cabeza", aseguró el rosarino.

8) Finalíssima 2022: Wembley, rendido a los pies de Argentina

Argentina campeón de la Finalissima. Gol de Di María. Foto Twitter Wembley Stadium Definición de lujo frente a Gianluigi Donnarumma.

La FIFA estrenó un nuevo duelo entre el campeón de la Copa América -Argentina- y el ganador de la Eurocopa -Italia-. La Finalissima se jugó en Wembley, el 1° de junio de 2022, y el equipo de Lionel Scaloni goleó 3-0 a su rival. Di María realizó otra definición majestuosa, sobre el cuerpo del arquero Gianluigi Donnarumma, y contribuyó para un nuevo título albiceleste.

9) La obra maestra en Qatar 2022 para la tercera estrella

Di María en Qatar 2022 Di María cumplió el sueño de su vida: en Qatar levantó la Copa del Mundo.

La Scaloneta llegó a Qatar 2022 como una de las candidatas por los títulos logrados, el rendimiento del equipo y un invicto de 36 partidos -el máximo de su historia-. Sin embargo, en el debut cayó con Arabia Saudita y aparecieron dudas. A pesar de ellas, el equipo respondió y accedió a la final contra Francia. Scaloni apostó por la presencia de Di María sobre la izquierda para ganarle el duelo al lateral Jules Koundé. Fideo cumplió una tarea excelente, fue el autor del mejor gol del mundial, con una definición de crack para una jugada fuera de lo habitual, y logró levantar el trofeo más deseado.

10) La ovación más esperada: el festejo del campeón en River

La conquista del Mundial generó una revolución en la sociedad. Cinco millones de personas salieron a las calles para los festejos junto al plantel, que debió suspender el traslado por la autopista Ricchieri-Dellepiane. El plantel debió esperar hasta marzo de 2023 para celebrar en la cancha de River. En la previa al partido contra Panamá, las ovaciones fueron emocionantes y uno de los mayores destinatarios fue Di María, que agradeció que sus padres, su esposa y sus hijas pudieran vivenciar ese momento luego de tantas frustraciones y dolor.

11) Una despedida ideal: bicampeón de América

Di María decidió terminar su historia con la Selección en la Copa América de Estados Unidos 2024. "Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Ojalá se me dé poder ir a esta Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, fue su anuncio. Y el destino quiso que termine su camino con una nueva vuelta olímpica, en este caso tras vencer a Colombia, contra el que cumplió una gran actuación.

El 11 definió su sentimiento tras el título con la precisión que consiguió sus golazos más espectaculares: “Estaba escrito, era de esta manera. Lo soñé, por eso dije que era mi último partido, mi última Copa América, soñé que la ganaba, que me retiraba de esta manera. Tengo tantas emociones hermosas en el cuerpo. Como les dije anoche a los chicos, estoy tan agradecido a esta generación. Me dio todo. Me hizo lograr lo que tanto busqué y hoy me voy de esta manera, ¿qué mejor así?".