24 de abril de 2026 Inicio
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Una mujer se hizo pasar por médica y trabajó meses en dos hospitales: "Atendió personas que luego fallecieron"

Los profesionales que compartían turno con ella notaron que algo raro sucedía y revisaron sus datos. Fue entonces que se dieron cuenta de que la matrícula correspondía a un médico del sector privado.

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Trabajó dos meses como médica en un hospital y no tenía título.

Trabajó dos meses como médica en un hospital y no tenía título.

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Una mujer realizó tareas como médica de guardia con una matrícula profesional que no le pertenecía durante meses en la Región Sanitaria 2 de Chaco y fue denunciada por sus compañeros en la Comisaría de Machagai.

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La investigación determinó que el número de matrícula exhibido por la mujer corresponde a un médico varón y esto se dio a conocer luego de que Orlando Di Nubila realizaba una consulta ante el Ministerio de Salud Pública.

La mujer ejercía medicina en hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. Di Nubila contó en Diario Chaco que la mujer fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación.

“Estuvo involucrada en la Copa Indunor, donde hubo incidentes en la cancha, y ahí las enfermeras notaron su falta de capacitación porque ellas tuvieron que hacer suturas”, y también indicó que “una enfermera le marcó los puntos porque veía muchas falencias”.

Según Diario Chaco, la mujer había usado la matrícula ajena desde agosto del 2025 y “aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”. La mujer firmó nueve actas de defunción y reclamaron que “atendió a personas que luego fallecieron”.

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