"Lo quiero y lo extraño": José Luis Clerc se emocionó al hablar de Guillermo Vilas y su enfermedad

El extenista argentino José Luis Clerc se refirió a su amigo y colega Guillermo Vilas, y se emocionó al hablar de su enfermedad en medio del hermetismo sobre su salud: "Lo quiero y lo extraño", afirmó.

En una entrevista, el deportista reveló que después de años de rivalidad pudieron volver a hablar y se hicieron muy cercanos, y se emocionó al hablar de "Willy". "No sabés lo que lo extraño...", dijo sobre su excompañero de cancha. Además, aprovechó para pedirle "disculpas" por las veces que le faltó el respeto y que, según reconoció, "son muchas".

En ESPN le pidieron unas palabras para decirle y recordarlo. "Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio", empezó Clerc.

Agregó: "Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país lo hiciste por mí también".

Además, destacó una actitud de bien de parte de Vilas que borró el antagonismo entre ambos: "Me emociona mucho porque se portó muy bien con un tema personal familiar, y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos. Es muy doloroso lo que está viviendo", sostuvo.

Qué se sabe sobre la salud de Vilas Sobre el estado de salud de Vilas, su hija mayor, Andanin, mantuvo una postura de discreción y respeto, enfocada en proteger a su padre y a sus hermanos menores. "Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia... Mi principal preocupación es la salud mental de mis hermanos. No quiero que lean cosas en internet que puedan hacerles daño", aseguró en una entrevista con Revista Hola. Vilas padece una enfermedad neurodegenerativa, definida como un principio de Alzheimer o deterioro cognitivo severo, que afecta su memoria y su plena conciencia. Esta condición se hizo pública alrededor de 2020.