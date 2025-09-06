Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

José Néstor Pekerman es palabra autorizada para opinar sobre la Selección argentina. El entrenador dirigió a la Sub 20 entre 1994 y 2001 y ganó tres Mundiales de la categoría; luego tuvo su etapa en la mayor entre 2004 y 2006. También fue el responsable de hacer debutar a Lionel Messi en aquel amistoso contra Paraguay que se jugó en la cancha de Argentinos Juniors.
"Tengo grandes recuerdos dirigiendo a Messi, hacía cosas increíbles para la edad que tenía en ese entonces. Ya lo íbamos observando mediante videos y demás y luego decidimos llamarlo", contó a DSports Radio. Con el ciclo del rosarino llegando a su final, Pekerman pronosticó que el encargado de liderar a la Selección después de que se retire será Franco Mastantuono.
"Sin duda. Va a marcar la historia y nos va a empezar a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste", sostuvo. El ex River debutó en la Selección en junio, en la victoria 1 a 0 frente a Chile, y fue nuevamente convocado para la última doble fecha de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.
Además de Pekerman, también Lionel Scaloni tuvo palabras elogiosas para Mastantuono y su llegada al Real Madrid. "Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante", señaló, y destacó tanto su desempeño como el de Nico Paz: "Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro", afirmó.
Los números de Franco Mastantuono en su carrera
Franco Mastantuono debutó en River el 28 de enero de 2024, frente a Argentinos Juniors: con solo 16 años, 5 meses y 14 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en vestir la camiseta del club. En un año y medio, jugó 64 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, anotó 10 goles y aportó 7 asistencias.
A mediados de año fue vendido al Real Madrid por u$s72,6 millones. La presentación oficial se hizo el 14 de agosto, día en que cumplió 18 años. Jugó su primer partido cinco días después, cuando entró desde el banco frente a Osasuna, y fue titular en los encuentros ante Real Oviedo y Mallorca.