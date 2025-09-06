Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman El exentrenador de la Sub 20 y la mayor analizó qué pasará con el equipo cuando el capitán deje de jugar, y pronosticó que un futbolista tendrá un rol clave dentro del plantel. Por







Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

José Néstor Pekerman es palabra autorizada para opinar sobre la Selección argentina. El entrenador dirigió a la Sub 20 entre 1994 y 2001 y ganó tres Mundiales de la categoría; luego tuvo su etapa en la mayor entre 2004 y 2006. También fue el responsable de hacer debutar a Lionel Messi en aquel amistoso contra Paraguay que se jugó en la cancha de Argentinos Juniors.

"Tengo grandes recuerdos dirigiendo a Messi, hacía cosas increíbles para la edad que tenía en ese entonces. Ya lo íbamos observando mediante videos y demás y luego decidimos llamarlo", contó a DSports Radio. Con el ciclo del rosarino llegando a su final, Pekerman pronosticó que el encargado de liderar a la Selección después de que se retire será Franco Mastantuono.

"Sin duda. Va a marcar la historia y nos va a empezar a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste", sostuvo. El ex River debutó en la Selección en junio, en la victoria 1 a 0 frente a Chile, y fue nuevamente convocado para la última doble fecha de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador.

Franco Mastantuono Además de Pekerman, también Lionel Scaloni tuvo palabras elogiosas para Mastantuono y su llegada al Real Madrid. "Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante", señaló, y destacó tanto su desempeño como el de Nico Paz: "Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro", afirmó.

Los números de Franco Mastantuono en su carrera Franco Mastantuono debutó en River el 28 de enero de 2024, frente a Argentinos Juniors: con solo 16 años, 5 meses y 14 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en vestir la camiseta del club. En un año y medio, jugó 64 partidos entre torneo local y Copa Libertadores, anotó 10 goles y aportó 7 asistencias.