Vélez campeón de la Supercopa Argentina: superó por 2-0 a Central Córdoba (SdE) en Rosario El Fortín se tomó revancha de la final de la Copa Argentina pasada y derrotó al equipo santiagueño con un doblete de Jano Gordon, para convertirse en el Supercampeón de Argentina en el Gigante de Arroyito.







Vélez alcanzó su título número 19 en la historia del club.

¡Vélez Sarsfield es el nuevo campeón de la Supercopa Argentina! El Fortín le ganó la final a Central Córdoba (SdE) por 2-0, con un doblete del juvenil Jano Gordon, en el Gigante de Arroyito, en Rosario, y alcanzó su 19º título en la historia del club. El equipo de Liniers, que ya venía de obtener la Supercopa internacional este año frente a Estudiantes LP, confirmó su gran momento y da pelea en todos los frentes.

Guillermo Barros Schelotto. Ése es el nombre. El artífice de una actualidad de Vélez impensable hasta hace unos meses, con un arranque de ciclo de ocho partidos sin ganar y cuestionamientos fuertes al Mellizo. Sin embargo, hoy el Fortín es uno de los mejores equipos del país, en cuartos de final de Copa Libertadores, en los primeros puestos en su zona en el Clausura y el más ganador del año, con dos títulos en la era Schelotto.

Seguimos contando... CAMPEONES UNA VEZ MÁS



19 pic.twitter.com/iKNzClry2n — Vélez Sarsfield (@Velez) September 6, 2025



19 pic.twitter.com/iKNzClry2n — Vélez Sarsfield (@Velez) September 6, 2025 Y la fórmula para el Fortín fue la pelota parada, con dos firmas: centro de Maher Carrizo (18 años), gol de Jano Gordon (21). Dos jugadores creados en La Fávrica le dieron la gloria a Vélez en el segundo tiempo, tras un inicio del encuentro donde ambos equipos pudieron romper el cero. El goleador de la tarde no había convertido nunca con la camiseta de Vélez, y se despachó con dos tantos en una final inolvidable para él.

El Fortín se tomó revancha del enfrentamiento del 11 de diciembre de 2024, cuando chocaron en la final de la Copa Argentina y el Ferroviario se impuso 1-0. El equipo de Omar De Felippe, que fue expulsado junto a Barros Schelotto por el árbitro Facundo Tello, buscaba su segunda estrella en el fútbol argentino que nunca llegó.

De esta manera, el ciclo del Mellizo comienza a encaminarse como histórico. Consiguió su segundo título con Vélez y ya se ubica detrás de monstruos como Carlos Bianchi (6 títulos), Osvaldo Piazza (4) y Ricardo Gareca (3). Además, el club se llevó su segunda edición de la Supercopa Argentina (2013) y es el equipo más ganador del Siglo XXI con 9 títulos, detrás de Boca y River.

jano gordon El juvenil Jano Gordon fue la figura del partido, con dos goles. @Velez Los más ganadores del fútbol argentino Boca - 74

River - 72

Independiente - 45

Racing - 41

San Lorenzo - 22

Alumni - 22

Vélez - 19

Estudiantes LP - 17 Embed EL TROFEO EN ALTO: VÉLEZ ES EL SUPERCAMPEÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO.



Vélez vs. Central Córdoba (SdE): las formaciones Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván (Matías Pellegrini); Maher Carrizo, Braian Romero (Michael Santos) y Imanol Machuca (Manuel Lanzini). DT: Guillermo Barros Schelotto. Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez (Iván Pillud), Lucas Abascia (Diego Barrera), Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy (Matías Pignani); Leonardo Heredia (Lucas Besozzi) y Gastón Verón (Favio Cabral). DT: Omar De Felippe. Mirá el resumen de la consagración de Vélez en la Supercopa Argentina