Jugó una final de Mundial con Argentina y ahora tiene un club de pádel en Madrid El exfutbolista tuvo un importante paso por la Selección, pero se acercó a un nuevo deporte tras retirarse por las lesiones. Hizo una inversión millonaria y construyó un impactante complejo.







El exfutbolista jugó la Copa América 2015 con la Selección argentina. Instagram @ezequielgaray24

Es muy común que los futbolistas profesionales se dediquen a otros deportes después de su retiro, pero algunos de ellos llevan su pasión un poco más allá. Es el caso de Ezequiel Garay, subcampeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de Brasil 2014, quien ahora tiene un club de pádel en Madrid.

El exdefensor de 38 años se retiró en el 2021 como consecuencia de una lesión y, gracias a esta nueva actividad, pudo recuperar el disfrute que había perdido durante los últimos años de su carrera profesional. "El pádel me salvó del pozo donde había caído", aseguró a As Chile.

El 3 de febrero de este año inauguró PadelG24, un increíble complejo con 17 canchas profesionales indoor, restaurante con una terraza panorámica, academia con entrenadores de élite, gimnasio y hotel con 11 habitaciones dobles para jugadores de todas partes del mundo.

Ezequiel Garay pádel Instagram @ezequielgaray24 Fue una inversión millonaria y, según contó el propio Garay, "le está yendo mejor de lo que esperábamos". "Un día me invitaron a jugar y me empezó a gustar, empecé a ir a clases y me lancé a hacer un club de pádel. Soy apasionado a full y estoy disfrutando muchísimo", afirmó.

El paso de Ezequiel Garay por la Selección argentina Ezequiel Garay debutó en la Selección argentina en 2007. Antes de ser convocado a la mayor, jugó el Mundial Sub 17 de 2003 y ganó el Mundial Sub 20 de 2005. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, jugó la Copa América 2011 y 2015, y fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014. En total, disputó 32 encuentros y no convirtió ningún gol.

"La única final de torneos importantes que no jugué fue la Champions, después estuve en todo, pero lo de Brasil 2014 quedará para siempre. Eso sí, nunca me imaginé que mi carrera iba a ser como fue. Jugar unos Juegos Olímpicos y ganarlos, todo lo que pasé en mi carrera y lo que me quedó ahí de conseguir no lo imaginaba nunca", aseguró el exdefensor.