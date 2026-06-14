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14 de junio de 2026 Inicio

Estos son los jugadores que podrían haber jugado para Yugoslavia y disputarán el Mundial 2026: ¿son muchos?

A más de tres décadas de la disolución de Yugoslavia, todavía quedan futbolistas nacidos en ese país disputando la Copa del Mundo.

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Conocé a los jugadores nacidos en Yugoslavia que estrán la Copa del Mundo.

Conocé a los jugadores nacidos en Yugoslavia que estrán la Copa del Mundo.

  • El Mundial 2026 podría marcar la última participación de futbolistas nacidos en la antigua Yugoslavia.
  • Fue una selección con tradición mundialista que alcanzó dos veces las semifinales de la Copa del Mundo.
  • La disolución del país dio origen a varias naciones que hoy compiten de manera independiente en el fútbol internacional.
  • Cuatro jugadores nacidos antes de la desaparición de Yugoslavia forman parte de esta edición del torneo.

La Copa del Mundo 2026 podría ser la última en contar con futbolistas nacidos en Yugoslavia. Aunque el país desapareció hace más de tres décadas, algunos jugadores que nacieron antes de su disolución todavía siguen compitiendo al máximo nivel y forman parte de este torneo. Debido a sus edades y al tramo de sus carreras que atraviesan, todo indica que se trata de la despedida mundialista de una generación vinculada a una nación que ya no existe.

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Yugoslavia fue un estado ubicado en el sudeste de Europa que estuvo integrado, en distintas etapas de su historia, por las actuales Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia. Tras la caída del bloque socialista y una serie de conflictos políticos y militares, el país comenzó a fragmentarse a comienzos de la década de 1990. Las distintas repúblicas declararon su independencia entre 1991 y 1992, mientras que la desaparición definitiva de Yugoslavia llegó años más tarde con la separación de Serbia y Montenegro en 2006.

Yugoslavia 1990
Selección de Yugoslavia en el Mundial de Italia1990.

Selección de Yugoslavia en el Mundial de Italia1990.

La Selección de Yugoslavia participó en ocho Copas del Mundo y alcanzó las semifinales en Uruguay 1930 y Chile 1962, sus mejores actuaciones históricas. Además, llegó en tres oportunidades a los cuartos de final. Su última participación mundialista fue en Italia 1990, cuando alcanzó esa instancia y quedó eliminada por Argentina en la definición por penales.

Qué jugadores podrían haber participado para Yugoslavia y estarán en el Mundial 2026

El caso más destacado entre los futbolistas nacidos en Yugoslavia que disputan la Copa del Mundo es el de Luka Modric. Nacido en 1985 en Zadar, cuando la ciudad todavía formaba parte de la República Socialista de Croacia dentro de Yugoslavia, el mediocampista atraviesa su quinto Mundial. Debutó en Alemania 2006 y también estuvo presente en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su actuación más recordada llegó en Rusia 2018, donde condujo a Croacia hasta la final y fue distinguido con el Balón de Oro del torneo.

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Luka Modric, capitán de Croacia en el Mundial 2022.

Luka Modric, capitán de Croacia en el Mundial 2022.

Junto a Modric aparecen otros dos referentes croatas nacidos en la antigua Yugoslavia: Ivan Perisic y Andrej Kramaric. Perisic, nacido en Split en 1989, participó en los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026, convirtiéndose en una de las piezas más importantes de la mejor generación de la historia croata. Kramaric, por su parte, nació en Zagreb en 1991 y disputó las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026. Ambos fueron protagonistas de las campañas que llevaron a Croacia a obtener el subcampeonato en Rusia y el tercer puesto en Qatar.

El cuarto integrante de este grupo es Edin Dzeko, nacido en Sarajevo en 1986, cuando la ciudad formaba parte de la República Socialista de Bosnia y Herzegovina dentro de Yugoslavia. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia bosnia, fue el capitán y máximo referente de la selección durante más de una década. Su única participación mundialista se produjo en Brasil 2014, torneo que marcó el debut absoluto de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo. Doce años después, Dzeko vuelve a disputar el certamen en 2026 y representa uno de los últimos vínculos en actividad con la desaparecida Yugoslavia.

Dzeko Bosnia
Edin Dzeko, máximo goleador de la historia de Bosnia.

Edin Dzeko, máximo goleador de la historia de Bosnia.

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