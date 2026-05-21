Quién es la ex participante del Bailando que entró a la casa de Gran Hermano: no es Charlotte Caniggia La bailarina llega al reality con experiencia en la pista de Showmatch y un perfil transparente que promete movimiento en la convivencia. Agregar C5N en









Se incorporó en la noche con mayor cantidad de reingresos del programa. Redes sociales

La noche del repechaje de Gran Hermano Generación Dorada dejó más de una sorpresa, y una de las caras nuevas que ingresó a la casa más famosa del país fue la de Nenu López, una figura con pasado en el Bailando 2023 que muchos recordarán de su paso por la pista de Showmatch. Su incorporación al reality de Telefe se produce en el marco del mayor reinicio de la temporada.

Lejos de tratarse de Charlotte Caniggia, que también entró al certamen, la nueva participante es una bailarina y performer con experiencia televisiva que llega dispuesta a mostrar otra faceta de su personalidad. En su video de presentación no escatimó en definirse: "Crecí mirando Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente. Si ellos están planta, yo traigo una tijera a podarlos a todos". Martín Salwe y Nenu López Redes sociales Quién es Nenu López, nueva participante de Gran Hermano Su nombre completo es Nerea Español López, aunque en el medio artístico se la conoce simplemente como Nenu López. Ganó visibilidad televisiva durante el Bailando 2023, donde formó parte del staff de participantesl programa de Marcelo Tinelli y se destacó por su presencia escénica y su carisma frente a cámara.

Su exposición creció aún más cuando se convirtió en la compañera de baile del periodista y locutor Martín Salwe, luego de que Milett Figueroa decidiera no continuar en la pista junto a él. Ese reemplazo inesperado la sacó del cuerpo de baile y la ubicó directamente como parte de una de las parejas del certamen, acercándola al mundo del espectáculo de una manera más protagónica.

Nenu López Redes sociales

Con el tiempo, se inclinó por alejarse de la televisión local y apostó por proyectos en el exterior. A través de sus redes sociales mostró su participación en eventos y producciones fuera del país, manteniendo un perfil activo en Instagram aunque más alejado de los medios tradicionales. Una de sus últimas apariciones públicas fue en abril de este año, cuando fue captada bailando en una edición de la popular Bresh.

Actualmente llega a Gran Hermano desde un lugar más independiente, con un perfil construido en redes y eventos exclusivos, y con la experiencia de haber transitado los ritmos de la televisión en vivo.