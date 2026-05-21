"Recibo comentarios horribles": el calvario que está viviendo una ex participante de Gran Hermano

Tras la polémica decisión en la gala de repechaje, el malestar del público se hizo sentir en las redes sociales de la joven.

Mavinga rompió el silencio tras la enorme oleada de insultos que comenzó a recibir en sus redes sociales luego de que tomara la determinación de dejar a Carmiña fuera del repechaje , impidiendo su retorno a Gran Hermano . Esta resolución generó un profundo malestar entre un sector del público, que no tardó en trasladar su enojo hacia la joven estilista.

“Estoy muy estresada y recién llego a mi casa. Son las tres de la mañana y no sé si voy a poder dormir hoy . Una situación que pasó en el reality en el que estábamos. Todos saben. Los dichos que dijeron ahí que son muy fuertes. Saben que a Carmiña la perdoné como dije. Sí, pero hice lo que dictó mi corazón”, explicó la exparticipante en su cuenta de Instagram.

“Cuando estaba mirando la tribuna era para saber qué dice mi marido. Él me dijo que haga lo que dicte mi corazón. Cuando miré a toda la gente empecé a pensar en todos los comentarios horribles que recibo todos los días por los dichos de Carmiña” , comentó en su fuerte descargo. A pesar del hostigamiento, defendió su postura dentro del juego y remarcó que las decisiones del juego no deberían cruzar la barrera del respeto.

Por último, concluyó: “Me imaginé que hay tanta gente que pasa por lo mismo. Ustedes no lo pueden imaginar, pero es horrible. Por suerte Carmiña lo entendió y dijo que si yo decía que sí iba a decir que no y que no le gustó el lugar en el que me pusieron”. Remarcó que, si bien entiende el fanatismo que despierta el minuto a minuto del programa, resulta muy importante poner un freno a los ataques personales.

La queja de Carmiña Masi por no poder entrar a Gran Hermano

Carmiña no ocultó su indignación tras quedar afuera de la posibilidad de reincorporarse a la competencia y apuntó directamente hacia la organización del programa conducido por Santiago del Moro. La paraguaya, que contaba con un gran respaldo de sus seguidores para poder volver en la gala de repechaje, manifestó sentirse "asqueada y humillada" por el manejo de la situación.

Carmiña Masi

La salida previa de Carmiña del certamen se había producido mediante una sanción, debido a las declaraciones de tinte discriminatorio que había pronunciado sobre Mavinga. Luego de quedar en la tercera posición de la votación para volver, Gran Hermano le ofreció a la paraguaya la posibilidad de regresar a través del Golden Ticket, pero que la confirmación iba a dar la estilista.

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor, lecciones de moral a mí no. Vos no sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, pero que decida Mavinga'. Conmigo no”, expreso indignada la periodista.

Por último, fue todavía más tajante contra la producción: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.