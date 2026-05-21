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Don Osvaldo anunció un nuevo show y desató la euforia de sus fanáticos: cuándo y dónde será

La banda liderada por Patricio Fontanet confirmó un esperado recital. Las fechas para sacar entradas y el día de la gran presentación.

Pato Fonetanet y su banda de música vuelven al escenario para reencontrarse con sus fanáticos.

Pato Fonetanet y su banda de música vuelven al escenario para reencontrarse con sus fanáticos.

Don Osvaldo volvió a revolucionar a sus fanáticos con un anuncio inesperado. La banda liderada por Patricio Fontanet confirmó un nuevo recital y despertó una enorme expectativa entre miles de seguidores que aguardaban novedades después de sus últimas presentaciones, que tuvieron una convocatoria multitudinaria y reafirmaron la vigencia del grupo dentro del rock nacional.

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El misterio sobre el próximo gran show finalmente quedó resuelto este jueves, cuando la banda de música rock publicó un mensaje en sus redes oficiales que fue replicado por fanáticos y medios especializados. La noticia también fue destacada por diferentes periodistas del ámbito y varios portales.

Cuándo y dónde será el show de Don Osvaldo

Don Osvaldo se presentará el próximo 5 de diciembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios. El recital de música marcará uno de los shows más importantes de la banda en Buenos Aires durante este 2026.

La confirmación de la banda de música llegó a través de las redes sociales oficiales del grupo, donde publicaron: “5 de diciembre, Estadio de Huracán. Entradas a la venta desde el 26.05, 12 hs. Lo que somos, lo que no cambió”. La frase rápidamente fue compartida por miles de usuarios en X e Instagram.

Las entradas para el show saldrán a la venta el próximo lunes 26 de mayo a las 12 del mediodía. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre los precios ni sobre las ubicaciones disponibles para el recital. Se podrán adquirir a través de Eden Entradas y en distintos puntos de venta físicos, incluidos locales de La Plata como Jason Rock.

Don Osvaldo viene de presentarse en el Hipódromo de La Plata en febrero de 2026 ante un estadio colmado para inaugurar su gira, luego de haber tocado dos veces en el Estadio de All Boys en 2025, en ambos casos con las localidades agotadas. La banda también lanzó el material "Zona Liberada" que recopila sus presentaciones de los últimos años, y continúa con shows programados para el resto del 2026 en Rosario, Córdoba y el interior del país.

Patricio Fontanet, en una nota reciente de Infobae días atrás, describió a Zona liberada como “una recopilación de sus últimos shows en vivo” y señaló que el lanzamiento ayudó a consolidar el gran presente de convocatoria de Don Osvaldo, especialmente después de sus recitales masivos en el estadio porteño Islas Malvinas y la gira nacional.

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