¿Guiño o coincidencia? El sugerente video que publicó el Balón de Oro sobre Messi tras cerrar las votaciones Un imprevisto posteo en las plataformas de la tradicional distinción futbolística colocó al rosarino en el centro de la escena. Por Agregar C5N en









El astro argentino volvió a ser nominado para el Balón de Oro.

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de todas las miradas internacionales tras una enigmática publicación en las plataformas virtuales oficiales del Balón de Oro. El panel integrado por los 100 cronistas deportivos más destacados del mundo dio por concluida la recepción de votos para definir al mejor futbolista de la temporada. Con los votos definidos, las plataformas de la tradicional gala sorprendieron al difundir un compacto con las jugadas más destacadas del rosarino en Estados Unidos, despertando múltiples especulaciones.

La organización del galardón optó por destacar la figura del capitán de la Selección argentina apenas se bajó el persianas del proceso de elección. El clip audiovisual repasa tres anotaciones memorables del astro rosarino con la indumentaria del Inter Miami, provocando una inmediata ola de interacciones entre los usuarios. La coincidencia temporal del posteo encendió los rumores en torno a la figura del legendario diez en las horas posteriores al cierre de las urnas.

1 day, 1 nominee



Lionel Messi#ballondor pic.twitter.com/LHI1NvR8WW — Ballon d'Or (@ballondor) September 29, 2026 El astro rosarino forma parte de la selecta nómina de 30 aspirantes a quedarse con la preciada estatuilla individual que concede la publicación francesa. Tras su deslumbrante producción en la MLS y en la Copa del Mundo, la presencia del líder de la Scaloneta en el listado ratifica su vigencia en la élite del fútbol mundial. El guiño digital generó un revuelo masivo entre sus seguidores a pocas semanas del evento central.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026 La entrega del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en Londres. En esta oportunidad, el jurado compuesto por 100 periodistas especializados tuvo en cuenta las actuaciones comprendidas entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Para seleccionar al gran ganador entre los 30 ternados, los especialistas evaluaron el rendimiento individual, la obtención de títulos colectivos, la relevancia en los partidos clave y el comportamiento deportivo.

La modalidad de votación le exigió a cada cronista armar un listado con diez futbolistas ordenados por mérito deportivo. El elegido para el primer puesto sumó 15 puntos, el escolta obtuvo 12 y el podio lo completó el tercero con 10 unidades, mientras que la escala de puntuación continuó progresivamente desde ocho hasta llegar al único punto para el décimo. Con este sistema de valoración, la gala internacional busca distinguir a la figura más destacada de la última temporada.

Lionel Messi logró meterse una vez más entre los elegidos tras firmar un año brillante tanto en Las Garzas como en el combinado nacional. La franquicia de la MLS remarcó con orgullo que se trata de la decimoséptima nominación del diez en su prestigiosa trayectoria profesional, habiéndose adueñado de la preciada estatuilla en ocho ocasiones anteriores. El pueblo futbolero aguarda con expectativa una ceremonia que promete quedar para el recuerdo en la capital británica.