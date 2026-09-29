29 de septiembre de 2026 Inicio
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Qué dijo Lionel Scaloni sobre su continuidad en la Selección argentina

Tras afirmar que evaluaría su continuidad a fin de año cuando se le terminase el contrato con la AFA, el DT volvió a referirse a su futuro en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Por
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

X (@Argentina)

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que abrió "la chance" de sentarse a hablar sobre su continuidad porque vio "la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó" y remarcó que tras la final del Mundial de Norteamérica 2026 repensó "bien" el tema deportivo.

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"El tema deportivo es fundamental, sin olvidar lógicamente el económico, pero el deportivo es fundamental: analizar qué nos queda y qué es lo que viene y estamos ilusionados con eso", reveló el DT este martes en la conferencia de prensa previa a los partidos entre los que estará el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

Scaloni remarcó: "Eso es lo más importante y lo que me ha decidido a poder llegar a un acuerdo. De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y poder armar algo lindo como se armó, no hubiera abierto la chance de poder sentarme a hablar".

Asimismo, el deportista negó el rumor de que había sido contactado por el Club Atlético River Plate para hacerle una propuesta y ratificó: "Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar a absolutamente nadie".

"Conmigo nadie habló y hasta el 31, si es que no se llega a un acuerdo, tampoco voy a escuchar. Si alguien me contacta le diré que hasta el 31 estoy acá. Siempre he dicho que estoy acá y que estaba bien. En este caso, lo de River no es cierto, nadie me contactó", sostuvo Scaloni.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre quién usará la 10 luego de Lionel Messi

Sobre la camiseta más emblemática, el DT argentino fue claro: “La 10 no se la daremos a nadie porque no hay obligación al menos en estos próximos partidos. Seguramente se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla, pero todavía no lo decidimos”.

El entrenador confirmó la nueva estructura de capitanes para los próximos tres encuentros: Cristian "Cuti" Romero, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez.

Cristian "Cuti" Romero.

Cristian "Cuti" Romero.

En relación al futuro inmediato, el entrenador se refirió a los juveniles que empiezan a ganar terreno en la Selección. “Nico Paz y Franco Mastantuono pueden jugar juntos, los hemos probado y pueden hacerlo, aunque en principio jugaría uno de los dos. Lo intentaremos en algún momento”, adelantó, dejando abierta la puerta a nuevas sociedades dentro del equipo.

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