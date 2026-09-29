Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral Una figura pionera del entretenimiento que dejó un legado construido a lo largo de décadas frente a las cámaras y los micrófonos. Agregar C5N en









La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado. Redes sociales

Angela Stribling, reconocida conductora de televisión y radio de Estados Unidos, falleció el sábado 26 de septiembre a los 58 años luego de dos años de combate contra el cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por su esposo, Ken Washington, a través de un emotivo mensaje en Instagram al día siguiente del fallecimiento.

Washington dio a conocer que su esposa murió "pacíficamente" en su propia casa, acompañada por él y por su hermana. En su despedida pública, recurrió a las palabras para trazar el retrato de quien fue su pareja durante cuatro años. "Angela siempre veía lo bueno en las personas. Donde otros veían desafíos, ella veía posibilidades, y tenía un don extraordinario para sacar lo mejor de todos los que la rodeaban", escribió. "Estuvimos casados durante cuatro maravillosos años, y ella cambió mi vida para mejor en todos los sentidos posibles", agregó.

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre de 2025, cuando en su cumpleaños publicó un texto en Facebook sin dar detalles precisos pero reconociendo que el año había sido especialmente difícil.

"Este último año fue el más difícil que he vivido en toda mi vida. En muchos aspectos. Pero, sobre todo, por un problema de salud inesperado. Gracias a la gracia de Dios, lo he superado y estoy lista para recibir todo lo que Él tiene preparado para mí", escribió en ese momento.

Su esposo también anticipó que se realizará una "celebración" en honor a la comunicadora en Washington D.C., aunque la fecha y el lugar se anunciarán más adelante. "Angela deja un legado de amor, alegría, bondad, inspiración y una voz y un espíritu que nunca se olvidarán. Descansa en paz, mi amor. Te extrañaremos más de lo que las palabras puedan expresar", concluyó.

Getty Images Quién era Angela Stribling Angela Stribling construyó su nombre en la industria de la comunicación estadounidense a través de su trabajo en Black Entertainment Television, la cadena conocida como BET, y también en WJZ-TV y WJLA-TV. Su perfil en la televisión la llevó a entrevistar a figuras de primer nivel como Bill Clinton, Stevie Wonder, Quincy Jones, Janet Jackson, 50 Cent, Brandy y Sterling K. Brown, entre muchos otros. Más allá de la televisión, su voz se convirtió en un activo profesional muy demanda. A lo largo de su carrera prestó su voz para campañas nacionales de televisión y radio de marcas como Mercedes-Benz de Norteamérica, Folgers Coffee y Allstate Insurance, según detallaba su propia biografía profesional. Getty Images En los últimos años de su vida, Stribling mantuvo su actividad laboral al frente de su propio programa de radio, Pillow Talk with Angela, y continuó participando en distintas campañas de concientización a nivel nacional. Su capacidad para conectar con el público y con quienes la rodeaban fue uno de los rasgos que quienes la conocieron destacaron con mayor consistencia al despedirla.