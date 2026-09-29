Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

La televisión estadounidense se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Dennis Haskins a los 75 años. El reconocido intérprete alcanzó la fama mundial al encarnar al inolvidable director Richard Belding en la comedia juvenil Salvado por la campana.

La novedad sobre la partida del artista fue confirmada oficialmente por la emisora WTVC NewsChannel 9 de Chattanooga. A través de dicho medio local de Tennessee, se precisó que la información provino directamente de un amigo y cuidador del actor. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, por lo que las autoridades pidieron prudencia.

"¡Morris!" , aquel legendario grito con el que intentaba poner freno a las travesuras del protagonista, resonará por siempre en la memoria colectiva. Su personaje como la máxima autoridad de Bayside High se convirtió en una figura entrañable para el público infantil y juvenil.

Las reacciones en la industria del entretenimiento y el pesar de sus seguidores inundaron rápidamente las redes sociales con cálidos mensajes. Diferentes personalidades del medio recordaron su calidez humana y la devoción que siempre demostró por su querida ciudad natal. Su partida física renueva la nostalgia de quienes crecieron acompañados por las vivencias del entrañable elenco escolar de la señal NBC.

El legado del icónico Señor Belding trasciende las pantallas y reafirma el valor sentimental que tuvo dentro de la comedia de situación. La comunidad artística despide a un profesional multifacético que supo ganarse el respeto de sus compañeros y el cariño de millones. La televisión pierde así a uno de sus referentes adultos más emblemáticos de la inolvidable época dorada de las tiras juveniles.

Dennis Haskins.

Quién era Dennis Haskins

Dennis Haskins nació el 18 de noviembre de 1950 en la ciudad de Chattanooga, ubicada en el estado de Tennessee. Desde muy joven mostró una marcada vocación por el arte y la comunicación, forjando un estrecho vínculo con su comunidad originaria. Su trayectoria inicial comenzó con apariciones teatrales y universitarias antes de dar el gran salto a la pantalla chica nacional.

El primer paso de su personaje cumbre fue en 1988 dentro de la serie Good Morning, Miss Bliss, emitida por Disney Channel. Tras reestructurarse el formato, el programa pasó a llamarse Salvado por la campana y se consagró como un fenómeno en NBC. Haskins se mantuvo como el principal adulto del elenco regular y continuó su rol en la secuela Saved by the Bell: The New Class.

A lo largo de sus temporadas en el aire, compartió pantalla con estrellas como Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez y Tiffani Thiessen. Su capacidad para balancear la disciplina escolar con momentos de gran empatía afianzó su rol frente a la variada audiencia juvenil. "El Señor Belding fue la figura tutelar que intentó contener el carisma y desorden de Zack Morris y sus amigos", señalaron allegados.

Posteriormente a su época dorada en la escuela Bayside, el actor participó en reconocidas producciones de la televisión internacional. Sumó destacadas participaciones especiales en exitosas series de la talla de It’s Always Sunny in Philadelphia y el drama político The West Wing. En el ámbito cinematográfico, formó parte del elenco de la comedia Pueblo chico, pistola grande, estrenada mundialmente en el año 2014.

Además de su prolífica carrera en la actuación, mantuvo una presencia constante en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. En dicha casa de estudios colaboró activamente en diversos talleres teatrales, eventos académicos e iniciativas de integración estudiantil. Su partida de este mundo deja un recuerdo imborrable en el ámbito del espectáculo y en la cultura popular de la televisión mundial.