29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Cuántos kilómetros tiene el recorrido por la Peregrinación a Luján 2026

La información clave para planificar la extensa caminata a pie hasta la Basílica y adaptar el trayecto según la exigencia de cada devoto.

Por
Todos los detalles sobre la caminata que comenzará este sábado.

Todos los detalles sobre la caminata que comenzará este sábado.

La Peregrinación a Luján 2026 contempla una caminata tradicional que une el barrio porteño de Liniers con el basílica bonaerense a lo largo de un trazado de 60 kilómetros. Sin embargo, las autoridades del evento religioso remarcan que no resulta obligatorio completar la totalidad de la marcha a pie. Los devotos cuentan con la posibilidad de sumarse al trayecto desde diversas localidades intermedias, adaptando la exigencia física a sus posibilidades individuales para llegar a los pies de la Virgen.

Centralizar los reportes en el Centro de Monitoreo local, las patrullas tardan entre 3 y 5 minutos como máximo en llegar.
Te puede interesar:

San Isidro: el 77,6% de las denuncias de seguridad ya ingresa por canales municipales gracias a Ojos en Alerta

La emblemática movilización de fe se caracteriza por ser de acceso totalmente gratuito y no precisa ningún registro previo para participar. Pese a esta libertad de circulación, múltiples comunidades parroquiales ponen a disposición de los fieles diferentes esquemas de contención logística a cambio de un aporte económico voluntario. Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan una estructura de apoyo organizada que facilite el trayecto a lo largo de las distintas etapas del camino.

Los servicios brindados por los grupos parroquiales comprenden desde el traslado de regreso hasta postas sanitarias para reponer energías durante la larga jornada. Estos puestos ofrecen hidratación permanente, colaciones livianas y espacios de descanso diseñados para mitigar el cansancio muscular. Contar con este respaldo institucional representa una opción sumamente recomendada para caminantes principiantes que se movilizan por primera vez hasta la Basílica.

Cuándo es la Peregrinación de Luján 2026

La 52° Peregrinación Juvenil a Luján ya tiene fecha confirmada y se pondrá en marcha el próximo sábado 3 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Como marca la tradición, la multitudinaria columna de fieles comenzará su caminata desde las puertas del Santuario de San Cayetano, ubicado sobre la calle Cuzco 150 en el barrio porteño de Liniers. Para este año, la convocatoria religiosa se desarrollará bajo la consigna oficial “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

El despliegue logístico para respaldar a la marea de devotos arrancará desde las 8 de la mañana en las inmediaciones del templo inicial, donde se apostarán los primeros puestos de contención. Las brigadas de asistencia acompañarán a los caminantes durante todo el recorrido del sábado para garantizar el bienestar de la gente en el trayecto hacia la provincia. El flujo constante de peregrinos avanzará de manera ininterrumpida durante el día y la noche con el objetivo de alcanzar el santuario bonaerense.

Las celebraciones litúrgicas tendrán sus momentos más emotivos a lo largo del fin de semana, destacándose la misa nocturna que se oficiará el sábado a las 23.30 para los primeros contingentes en arribar. No obstante, el acto central de la jornada de fe se llevará a cabo el domingo 4 de octubre a las 7 de la mañana, cuando las autoridades eclesiásticas encabecen la misa principal en el altar montado frente a la histórica Basílica.

Cuál es el recorrido de la Peregrinación de Luján 2026

La Peregrinación a Luján 2026 mantendrá su tradicional trayecto de aproximadamente 60 kilómetros para conectar el barrio porteño de Liniers con el histórico templo bonaerense. La marea de fieles avanzará en su gran mayoría por la traza de la Ruta Nacional 7, cruzando de punta a punta diversos partidos de la zona oeste del conurbano. El itinerario principal abarcará los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de alcanzar la meta espiritual.

Peregrinación a Luján en 2022.

Peregrinación a Luján en 2022.

El tramo final del itinerario contempla un esquema de ingreso ordenado para encauzar a los miles de devotos que arriben a la ciudad de Luján. Las autoridades confirmaron que el acceso a la localidad se concretará a través de la arteria Las Heras para luego encarar los últimos metros de la caminata. El desplazamiento definitivo hacia las puertas de la Basílica se canalizará por la intersección de 9 de Julio y San Martín, donde concluirá la histórica jornada de fe.

Noticias relacionadas

Se vienen los preparativos para la histórica caminata a la Basílica.

Peregrinación de Luján 2026: qué debo llevar para la caminata

play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

play

Desalojo y tensión en un hotel de Constitución donde viven cerca de 60 personas

La llegada de León XIV al Vaticano abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica.

A poco más de un mes de su visita al país, dirigentes debatirán el impacto de León XIV en la sociedad

PH:  Juan Pablo Chaves (TN)
play

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días

León XIV estará en Argentina durante noviembre.

El transporte será gratuito en Córdoba durante la visita de León XIV

Rating Cero

El actor de 79 años fue estafado tras realizar una compra en una plataforma internacional. 

"Cliente de la semana": un histórico actor de telenovelas perdió todos sus ahorros tras ser estafado

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

La picante pregunta que Wanda Nara le hizo a Luck Ra sobre La Joaqui en MasterChef: "¡Es el primer programa!"

¿Hay amor? Sofía Solá respondió a los rumores con Colapinto.

La confesión de Sofía Solá sobre su vínculo sentimental con Colapinto: "Es lindo y.."

El conductor de Se Fue Larga presentó a su nueva pareja.

Es un famoso conductor de streaming y ahora confirmó su noviazgo con la hija de un DT campeón con Racing

La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía.

El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva

La película tiene chances de ser la Mejor Película Internacional.

De qué trata La virgen de la tosquera, la película que representará a Argentina en los Premios Oscar 2027

últimas noticias

Casi el 67% de la gente ya no cree en el relato de la herencia recibida y culpa a Milei por la pobreza (Imagen generada con IA)

Nueva encuesta: el bloque opositor al Gobierno ya representa casi el 60% del electorado

Hace 7 minutos
Los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras

Hace 42 minutos
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para lograr el dictamen de mayoría de los proyectos de morosidad.

Endeudamiento y morosidad: qué proyectos presentaron el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados

Hace 52 minutos
El actor de 79 años fue estafado tras realizar una compra en una plataforma internacional. 

"Cliente de la semana": un histórico actor de telenovelas perdió todos sus ahorros tras ser estafado

Hace 1 hora
La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

La picante pregunta que Wanda Nara le hizo a Luck Ra sobre La Joaqui en MasterChef: "¡Es el primer programa!"

Hace 1 hora