Cuántos kilómetros tiene el recorrido por la Peregrinación a Luján 2026 La información clave para planificar la extensa caminata a pie hasta la Basílica y adaptar el trayecto según la exigencia de cada devoto. Por Agregar C5N en









Todos los detalles sobre la caminata que comenzará este sábado.

La Peregrinación a Luján 2026 contempla una caminata tradicional que une el barrio porteño de Liniers con el basílica bonaerense a lo largo de un trazado de 60 kilómetros. Sin embargo, las autoridades del evento religioso remarcan que no resulta obligatorio completar la totalidad de la marcha a pie. Los devotos cuentan con la posibilidad de sumarse al trayecto desde diversas localidades intermedias, adaptando la exigencia física a sus posibilidades individuales para llegar a los pies de la Virgen.

Redes sociales La emblemática movilización de fe se caracteriza por ser de acceso totalmente gratuito y no precisa ningún registro previo para participar. Pese a esta libertad de circulación, múltiples comunidades parroquiales ponen a disposición de los fieles diferentes esquemas de contención logística a cambio de un aporte económico voluntario. Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan una estructura de apoyo organizada que facilite el trayecto a lo largo de las distintas etapas del camino.

Los servicios brindados por los grupos parroquiales comprenden desde el traslado de regreso hasta postas sanitarias para reponer energías durante la larga jornada. Estos puestos ofrecen hidratación permanente, colaciones livianas y espacios de descanso diseñados para mitigar el cansancio muscular. Contar con este respaldo institucional representa una opción sumamente recomendada para caminantes principiantes que se movilizan por primera vez hasta la Basílica.

Cuándo es la Peregrinación de Luján 2026 La 52° Peregrinación Juvenil a Luján ya tiene fecha confirmada y se pondrá en marcha el próximo sábado 3 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Como marca la tradición, la multitudinaria columna de fieles comenzará su caminata desde las puertas del Santuario de San Cayetano, ubicado sobre la calle Cuzco 150 en el barrio porteño de Liniers. Para este año, la convocatoria religiosa se desarrollará bajo la consigna oficial “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.

El despliegue logístico para respaldar a la marea de devotos arrancará desde las 8 de la mañana en las inmediaciones del templo inicial, donde se apostarán los primeros puestos de contención. Las brigadas de asistencia acompañarán a los caminantes durante todo el recorrido del sábado para garantizar el bienestar de la gente en el trayecto hacia la provincia. El flujo constante de peregrinos avanzará de manera ininterrumpida durante el día y la noche con el objetivo de alcanzar el santuario bonaerense.